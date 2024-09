Jasmine Camacho-Quinn es exaltada al Salón de la Fama de la Universidad de Kentucky: “El camino no fue el más fácil, pero valió la pena”

Camacho-Quinn, medallista de oro en las Olimpiadas de Tokio 2020 y de bronce en París 2024 en los 100 metros con vallas, representó a la Universidad de Kentucky de 2016 a 2018. En su alocución de aceptación, la deportista boricua tuvo palabras de agradecimiento para su familia y las personas que creyeron en ella, en particular su exentrenador Edric Floreal. De igual forma, reflexionó sobre sus luchas durante esa época.

“Empecé en la Universidad de Kentucky con un semestre de retraso. En la primavera de 2015 y me vi obligada a usar camiseta roja. No era la estudiante con mejor comportamiento en la escuela secundaria y cuando finalmente puse mis cosas en orden, ya era demasiado tarde. Esto me obligó a quedarme en casa durante el semestre de otoño de 2014 y tomar clases en línea. Pero fue parte de mi camino. Esta es MI historia”, escribió.