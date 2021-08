Finalmente, se dio el esperado momento del encuentro entre Jasmine Camacho-Quinn y su familia. Fue uno lleno de emociones, al punto de que la medalla de oro pasó a un segundo nivel.

El emotivo reencuentro ocurrió a la salida de la puerta A3 del terminal de Jet Blue en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Allí, Camacho-Quinn se encontró con su madre María Milagros Camacho, su padre James Quinn y dos de sus tres hermanos, James, hijo y Miguel.

A la medallista de oro le rodearon el personal de seguridad, el gobernador Pedro Pierluisi, la prensa y los viajeros que se acercaron a la puerta de salida con sus celulares encendidos para grabar el momento.

Pero, luego, tuvieron momentos de privacidad al entrar a un salón del terminal. Allí, fluyeron los sentimientos.

“Fue un golpe para mí. Un chorro de emociones, todas al mismo tiempo. Fue loco”, dijo Camacho-Quinn, luego de gesticular una exhalación de alivio, de paz.

“Cuando entramos al cuarto, me calmé. Ver a mi familia sonriendo me calmó. Me alegró el corazón”.

La atleta no se había encontrado con la familia luego de ganar su medalla de oro en los 100 metros con vallas el 1 de agosto en los Juegos Olímpicos de Tokio. Los compromisos y entrenamientos evitaron el encuentro familiar en Estados Unidos, pese a que todos los miembros de la familia estaba en Estados Unidos luego de la Olimpiadas.

Fueron un total de seis semanas sin encontrarse físicamente.

La espera concluyó en Borinquen, como si fuera simbólico. Camacho-Quinn representó a Puerto Rico en honor a su trujillana madre.

“Fue un momento emocionante. Estoy orgulloso de ella. Le dije que la amo y que me alegra que consiguiera la medalla por todo Puerto Rico”, dijo su hermano James, hijo, de 33 años.

El encuentro, además de contar con muchos seguidores por los pasillos de las salidas de Jet Blue, también ocurrió al ritmo de pleneros que sonaron los cueros y entonaron el ‘himno popular’ Yo Soy Boricua. Pa’ que lo Sepas’.

Luego del encuentro íntimo de la familia, más miembros del clan Quinn Camacho se unieron a la atleta mientras ella iba de camino a una conferencia de prensa en el mismo aeropuerto.

En un parada para atender a la prensa antes de la conferencia, Camacho-Quinn presentó por nombre y relación a todos los miembros de la familia, incluyendo sobrinas y primas que la acompañaron y que luego tomaron asiento frente a ella en la conferencia de prensa.

“Mi hermana lo logró. Todos estamos con ella. Estamos orgulloso de ella”, dijo su hermano Miguel, de 24 años.