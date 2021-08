Tokio - Jasmine Camacho-Quinn confirmó que ordenó la flor de maga que llevó puesta en la ceremonia de premiación del evento de los 100 metros con vallas en las Olimpiadas y dejó entrever que su acción fue una planificada desde antes de dejar su hogar en Florida a mediados de junio para emprender el viaje a la capital japonesa.

“Mi meta era solamente el oro. Busqué esa flor específicamente por todos lados y la pude encontrar antes de salir, lo que fue bueno. La ordené porque sabía que no me la podía llevar desde que salí de Puerto Rico. Esa flor no hubiese durado”, dijo.

El gesto de la atleta sorprendió y llamó la atención más que la propia medalla de oro que le fue entregada. De hecho, su acción fue aprobada y comentada por muchos boricuas, a los que les encantó el sencillo pero llamativo detalle que la atleta llevó durante el histórico momento en el que Puerto Rico vio como una atleta nacional trajo la segunda medalla de oro olímpica en 19 participaciones en estas justas.

Igualmente, la imaginación de las personas floreció con la creación de memes, fotos e imitaciones que han sido compartidas en las distintas redes sociales.

Pero si los fanáticos quedaron fascinados, la atleta reconoció que la reacción del público la sorprendió. Asimismo, aclaró que la colocación de la flor sobre su oreja izquierda no tenía ningún significado particular.

“Es una flor. No sabía que iba a ser tan grande en las redes sociales, pero significa mucho para mí. Pero no les tengo una historia larga que contar”, sostuvo.

La atleta no solo se ha sorprendido por la reacción masiva del pueblo de Puerto Rico a la flor de maga, sino que también ha disfrutado los videos de las personas viendo la carrera final.

“He visto videos de la gente viendo la carrera en los bares. Y es una locura. No lo he podido ver todo, pero es una locura y significa mucho por el apoyo”, aceptó.