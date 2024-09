Jasmine Camacho-Quinn y Sebastián Rivera encabezaron la caravana de celebración de la delegación olímpica que recorrió las calles de San Juan

Durante el recorrido, los ciudadanos de a pie y los que iban en sus vehículos tuvieron la oportunidad de saludarlos y tomarles fotos y videos con sus teléfonos celulares . Los competidores correspondían el gesto con una enorme sonrisa y un saludo entusiasta. Al final, el cansancio hizo mella en el grupo, que tomó descansos en los periodos que no había público alrededor.

Lamentó no haber traído su trofeo de la Liga Diamante , el que conquistó el pasado sábado, pero explicó que la pieza es grande y pesada. La atleta se hizo campeona de esta prestigiosa competencia con tiempo de 12.38 segundos.

Durante la caravana, un camión con grandes bocinas anunciaba el paso de los atletas. De igual forma, se escucharon canciones como “Quién no se siente patriota”, en voz de Andy Montañez, y la versión de “Preciosa”, interpretada por Marc Anthony.

“Yo me siento feliz de que nuestras atletas estén apoyando a Puerto Rico y me da orgullo de que yo, si me esfuerzo mucho, yo sea uno de ellos y compartir este logro con los puertorriqueños”, dijo Tineo.