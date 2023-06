Nota del editor: Oprime aquí para visitar nuestro sitio especial de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde encontrarás la cobertura de nuestros periodistas en San Salvador.

El gimnasta puertorriqueño José “Gussy” López consiguió la primera medalla de la gimnasia artística en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 al ganar bronce en el evento de anillas el martes en la noche.

El atleta natural de Caguas concluyó el evento con nota de 13.330. El colombiano Kristopher Bohorquez subió a los más alto del podio con 13.900, mientras el cubano Alejandro de la Cruz quedó segundo con puntuación 13.800.

“Tardó en llegar la medalla, pero llegó. En verdad Barranquilla 2018 me dio bien duro, porque estuve en cuatro finales y me quedé fuera. En ese momento, leí un escrito de David Bernier (pasado presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico y exesgrimista), que destacaba que él no tuvo medalla en sus primeros Juegos. Ese escrito de verdad, lo tenía en mi mente y me dije que ‘este va a ser mi momento de la medalla’. Eso me ayudó”, dijo López en declaraciones escritas.

Al estudiante de Publicidad y Mercadeo de la Escuela de Comunicación Ferrer Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón le restan las finales de salto y barras paralelas, que se celebrarán esta noche a partir de las 7:10 p.m., hora de Puerto Rico, en el Complejo Deportivo Merliot.

Hoy también competirán Andrés Pérez en barra fija, Stella Díaz en viga de equilibrio y Karelys Díaz en piso.