Los grandes atletas en cualquier deporte comienzan muchas veces por visualizarse jugando en los más importantes escenarios, antes de alcanzar la cima, y es tal vez por eso que para algunos de los golfistas boricuas que verán acción en el Latin America Amateur Championship (LAAC) desde el próximo fin de semana en Río Grande, era importante echarle un vistazo a los trofeos de cuatro prestigiosos torneos del mundo que están en exhibición en Plaza Las Américas.

El LAAC es el torneo más importante del hemisferio a nivel aficionado para los países de habla hispana, y una puerta que para el ganador implica salir del anonimato y codearse con los más grandes jugadores del profesionalismo.

El mayor ejemplo para los organizadores del certamen que del 12 al 15 de enero se celebrará en la isla en el campo del Grand Reserve Country Club, es el del chileno Joaquín Niemann, quien ganó el LAAC en la edición de 2018 celebrada en su país, y de ahí saltó al estrellato al punto de que hoy día está en el prestigioso Tour de la PGA. De 24 años, Niemann ya tiene dos victorias en torneos del Tour y cerró el 2022 en la posición número 11 del FedEx Cup y ocupa la casilla número 22 a nivel mundial en el Ranking Oficial del Golf Mundial (OWGR, por sus siglas en inglés).

Con ese testimonio como aliciente, jugadores como el guaynabeño Robi Calvesbert será uno de nueve boricuas que dirán presente en el LAAC con miras a intentar ganarlo y entrar a las ‘grandes ligas’ del golf aunque sea por un par de torneos.

“Lo que hace este torneo único es que es una coordinación de las tres entidades más poderosas del golf en el mundo; Augusta National, que es el Masters Tournament, la United States Golf Association (USGA) y el R&A (The Royal and Ancient Golf Club), que es la asociacion europea. Esas tres organizaciones se juntan y están tratando de fomentar el deporte del golf alrededor del mundo. Y no solo es que invitan a los jugadores y le pagan todo para ser participantes del evento, sino que nos da la oportunidad de que la persona que gana el torneo, pueda jugar en dos de esos torneos ‘majors’”, explicó Calvesbert, de 31 años, y quien estará en su tercera participación en un LAAC luego de jugar en las primeras dos en Argentina y República Dominicana.

En total van ocho ediciones, explicó a El Nuevo Día Mark Lawrie, quien es director de The R&A para Latinoamérica y el Caribe y ademas es parte de la junta de directores del LAAC.

“El que gane aquí, en abril está en Augusta National en el Masters. Son pocas personas que tienen la oportunidad de jugar a ese nivel”, continuó por su lado Calvesbert. “Y para alguien que es aficionado, que no es profesional, poder entrar y subir… personas como Joaquín Niemann, que ganó el LAAC hace unos años, ya es uno de los líderes del Tour (PGA) a nivel mundial”.

Los trofeos en cuestión, en exhibición hasta el domingo en el atrio central de Plaza las Américas, son los del Masters Tournament, The Open Championship (Claret Jug) y U.S. Open. Además, está en vitrina también el trofeo que se llevará el campeón de la edición 2023 del Latin America Amateur Championship.

El público conocedor del golf puede pasar y retratarse, pero para los jugadores del patio, observarlos el sábado era quizás una oportunidad de visualizarse aspirando algún día a jugar en uno de esos certámenes mayores.

Tres de los trofeos más prestigiosos del circuito profesional de golf fueron exhibidos en Plaza Las Américas, junto al que recibirá el ganador del LAAC el próximo fin de semana en Río Grande. (David Villafane/Staff)

“Anoche lo soñé y me lo estaba viviendo. Fui a practicar hoy, y ya me vi con las entrevistas y todo. Tienes que imaginarte poder hacerlo”, agregó con una sonrisa Calvesbert, quien hace un año y medio retornó al golf competitivo luego de una larga pausa de siete años por compromisos profesionales y familiares. Y dijo que regresó de lleno al golf precisamente porque sabía que el LAAC se jugará en la isla y quería aprovechar la oportunidad de aspirar en grande.

“La primera edición se llevó en Argentina, y ocho ediciones más tarde, el torneo ha cobrado importancia para la región, que lo convierte sin duda en el evento premier y más importante. Hoy por hoy, cualquier amateur de la región aspira a poder participar del LAAC, y obviamente ganarlo es tener la puerta abierta para jugar el Masters de Augusta y el Open Championship en el año inmediato después de ganar el LAAC. El Open Championship es el campeonato más antiguo que tiene el golf”, precisó Lawrie.

Lawrie, de nacionalidad argentina, dijo que el sueño de cualquier aficionado es tener la oportunidad de jugar un torneo profesional junto a los grandes jugadores del golf rentado, y ganando el LAAC la próxima semana, no solo tendrán el pase para uno, sino para dos ‘majors’ de primer orden y con una gran historia detrás.

“Creo que para Puerto Rico es realmente muy importante. Es sin duda completar un circuito virtuoso de grandes campeonatos de los cuales Puerto Rico ha sido sede. Pero me parece que aquí, así como hablamos de Niemann y su oportunidad en Chile (en 2018), aquí se abre una oportunidad para nueve chicos de Puerto Rico que tienen su gran chance también de poder hacer algo como locales”, dijo Lawrie.

Aparte de Calvesbert, Puerto Rico estará representado en el evento en Río Grande por Diego Saavedra, joven de 20 años estudiante de Economía en Harvard University y quien está jugando golf colegial.

Saavedra fue otro de los presentes en la exhibición de los trofeos.

“Este es mi primer año jugando en el LAAC. Ha sido una meta mía por varios años. El Masters y el Open son los torneso que cuando nos criamos jugando golf, son los que uno sueña jugarlos. Y poder tener esa oportunidad de jugarlo con este torneo (si se gana), es tremenda oportunidad”, dijo Saavedra, de San Juan, y quien dijo que comenzó a jugar golf a los 6 años.

Completan el grupo de golfistas del patio que jugarán el LAAC Roberto Nieves (350 en el World Amateur Golf Ranking), Kelvin Hernández (389), Jerónimo Esteve (503), Erick Morales (712), Max Alverio (762), Gustavo Rangel (1,003), e Ian Aldarondo (1,744).

Calvesbert ocupa el puesto 714 en el ranking de la WAGR, y Saavedra el 858.