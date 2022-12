Nueve golfistas boricuas competirán en la octava edición del Latin America Amateur Championship (LAAC), que se celebrará del 12 al 15 de enero en el Grand Reserve Golf Club, en Río Grande.

El grupo está compuesto por Max Alverio, Erick Morales, Jeronimo Esteve, Kelvin Hernández, Roberto Nieves, Robert Calverbert, Diego Saavedra Dávila, Ian Aldorando y Gustavo Rangel.

La competencia contará con jugadores con experiencia en el Masters Tournament, The Open, el U.S. Open y torneos del PGA TOUR.

Entre los más destacados se encuentran el defensor del título del 2023, Aaron Jarvis, de Islas Caimán; el brasileño Fred Biondi, el argentino Mateo Fernández de Oliveira, el peruano Julián Périco y el panameño Omar Tejeira, entre otros.

El campeón del LAAC recibirá una invitación al Masters Tournament 2023, en el Augusta National Golf Club, y The 151st Open, en Royal Liverpool. Además, obtendrá exenciones completas para disputar The Amateur Championship, el U.S. Amateur Championship y cualquier otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible.

También estará exento para las etapas finales de clasificación para el 123rd U.S. Open, que se jugará en Los Angeles Country Club, en California. Asimismo, el jugador, o los jugadores, que terminen en segundo lugar ingresarán directamente a las fases finales de clasificación para The 151st Open y el 123rd U.S. Open.