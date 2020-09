Nemuel Rosas lo recuerda como si fuera ayer: aquellas guaguas repletas de niños y jóvenes del área oeste sonrientes y emocionados con el viaje que los llevaría a la zona metropolitana a participar en el evento más importante de atletismo de su categoría en el país: las Justas Colgate.

“Para ellos, la experiencia más grande era llegar a las Justas Colgate. Todo el año pensaban en eso. Y la mayoría de los niños de los pueblos de la zona (oeste) se volvían locos al llegar al Sixto Escobar para correr por primera vez en una pista sintética. Fue algo grande”, rememoró Rosas, exsupervisor de maestros de Educación Física de la oficina regional de Mayagüez, a El Nuevo Día.

Hace 25 años se efectuó la última edición en el estadio Francisco “Paquito” Montaner de Ponce. Fue la edición número 17 y la única celebrada en la Ciudad Señorial, informó Florencio González, jefe entrenador del centro de atletismo de Cupey Track por los últimos 46 años.

Las Justas arrancaron en 1978 y se llevaron a cabo hasta 1994 en el estadio Sixto Escobar en San Juan.

Ciertamente, las Justas Colgate dejaron una huella en el deporte puertorriqueño por casi 20 años. La compañía Colgate-Palmolive impulsó la celebración de las Justas con la colaboración de diversos sectores que hicieron posible que el evento impactara a los 78 municipios de la isla. Tuvo una masificación extraordinaria.

Según un anuario de las Justas, la primera edición contó con la participación de 1,500 atletas, en ambas ramas, entre los 9 y 16 años. En 1990 la cantidad incrementó sustancialmente con más de 10,000 participantes en los eventos finales. Las finales tradicionalmente se celebraban en abril o mayo en dos días, y se dividían en cuatro categorías (9-10, 11-12, 13-14, y 15-16).

Fue un esfuerzo de la empresa privada con Colgate Palmolive; del Departamento de Instrucción Pública (ahora Educación); del Departamento de Recreación y Deportes (DRD); de la Asociación de Escuelas Privadas; y de la Superintendencia de Escuelas Católicas, entre otros sectores.

Y anualmente, miles de niños y jóvenes aspiraban a llegar a las Justas Colgate.

“Era un evento que movía a los atletas y a los no atletas a participar. Movía a todos los municipios a participar. Definitivamente que fomentó el atletismo en todo el país”, comentó González.

“En el 1977 hubo un ‘boom’ en el atletismo infantil con la creación de AAJI (Asociación de Atletismo Juvenil Infantil) y al año siguiente Colgate vino con la idea de las justas cuando Puerto Rico se preparaba para los Juegos Panamericanos de 1979. Todo esto influye en la creación de las Justas Colgate”, abundó González.

Dependiendo de la categoría, los niños y jóvenes competían en eventos como 50, 100, 200, 400, 600 y 800 metros lisos; 100 metros con vallas; salto a lo alto y largo; tiro de pesa; y relevo 4x100.

Cada municipio era responsable de seleccionar a sus participantes mediante eventos clasificatorios con estudiantes de escuelas públicas y privadas, y clubes de atletismo. La cifra de participantes en las eliminatorias superaba los 50,000 en toda la isla. Y los supervisores regionales de Educación Física eran los encargados de preparar los listados de participantes de cada pueblo y de coordinar la transportación, recordó Ramón “Chito” Franqui, exsupervisor de la región de Arecibo.

“Cada municipio tenía que celebrar unas clasificatorias para seleccionar a los atletas. Los mejores dos de cada evento eran los que iban a participar a las Justas”, dijo Franqui al resaltar la contribución de Colgate-Palmolive en este proyecto.

“Ellos donaban las camisetas y le regalaban una bolsa con productos a cada atleta, le daban una dieta a los supervisores regionales, pagaban el sistema de arbitraje, y coordinaban el almuerzo para todos los participantes. Sin Colgate no era posible celebrar un evento de esta magnitud. Es algo que no se ha vuelto a dar”, apuntó Franqui.

Actuales figuras del ámbito político y deportivo desfilaron por la pista del Sixto Escobar y del Paquito Montaner.

Carmen Yulín recuerda su victoria

Por ejemplo, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, participó en la segunda edición en 1979 y estableció una marca en la prueba de 400 metros en aquel momento con 1:01.12 en la categoría de 15 y 16 años, mencionó González.

Cruz lo recordó con emoción.

“Fue una experiencia muy emocionante. Todavía guardo la medalla de primer lugar. Las Justas representaron ese brinco de que podía competir ante otros clubes y equipos. Me ayudó positivamente en el resto de mi carrera. Comencé a correr en octavo grado y seguí activa hasta la universidad en Boston”, contó la alcaldesa, egresada de la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico (UHS).

“Y en el país que vayamos a construir es importante el espacio para el deporte que nos enseña disciplina, trabajo en equipo y ayudar a otros. Son enseñanzas de vida”.

Bernie Williams también brilló

A su vez, el exjardinero de los Yankees de Nueva York, Bernie Williams; los exvoleibolistas Javier Gaspar y Elaine López; y los excorredores Luis Collazo, Militza Castro, Sandra Arroyo y Joyce Meléndez también representaron a sus respectivos pueblos.

Williams llegó a establecer marcas en 200 metros y 400 metros en la categoría de 13 y 14 años, mientras que Collazo lo hizo en 800 metros (13-14), Castro en 400 metros (11-12), y Arroyo en 1,200 metros (15-16).

Collazo dijo que las Justas le sirvieron de vitrina para formar parte del programa nacional. “Fue un evento que me dio a conocer a nivel nacional. Era el mejor evento (infantil y juvenil) de Puerto Rico en aquel momento, donde competían los mejores. Gané en los 800 metros y de allí salió mi nombre. Y en el 1988, este jibarito hizo el Equipo Nacional para un Centroamericano en Bahamas”, contó Collazo.

En 800 metros, Collazo, a sus 14 años, dominó con marca de 2:06.35 en su debut en las justas. Relató que tres años después volvió a participar y también se colgó la medalla de oro, esta vez, en los 1,500 metros. “La segunda vez ya estaba en escuela superior. Gané dos veces en las Justas. Fue algo muy importante en mi carrera”.

Elaine López, exvoleibolista nacional, tampoco olvida su paso por el evento. “Creo que tenía como 11 años cuando corrí en las Justas”, dijo la entonces estudiante del Colegio Sagrado Corazón de Ponce. “Participé en los 200 metros y terminé como en las primeras cinco. Era el evento más grande de la juventud y fue una tremenda experiencia. Era superorganizado y todos querían estar allí”, dijo López.

El expresidente de la Federación de Atletismo, Luis Rivera Toledo, colaboró con las Justas en distintas capacidades durante las décadas de 1980 y 1990, y resaltó el trabajo colectivo de diversos sectores.

“El fruto mayor de las Justas fue la aglutinación y coordinación de los entes más importantes de Recreación y Deportes y de Educación para que los niños participaran. Algo que en la actualidad se hace muy difícil. No fue algo individual entre las escuelas privadas, públicas y organizaciones deportivas. Fue una fiesta de unidad y todos los que participaron sentían esa alegría de estar trabajando en un proyecto de impacto a beneficio de la niñez y juventud del país”, dijo Rivera Toledo.

Ninguno de los entrevistados pudo precisar una razón para la cancelación de las Justas. El Nuevo Día intentó conseguir una reacción de Colgate-Palmolive, pero no fue posible.

Actualmente en la isla, hay alrededor de 70 clubes de atletismo con cerca de 5,000 participantes, informó el actual presidente de la Federación local, Luis Dieppa.

El deseo de hacerlo otra vez

Dieppa no escondió su deseo de ver otra vez en escenario un certamen como el de las Justas Colgate. “Es un proyecto que me interesa muchísimo. Fue un evento muy bueno en aquella época por el impacto que tuvo en el deporte escolar. Me gustaría conseguir una empresa privada que se interese en un proyecto como este, tal y como lo hizo la gente de Colgate. Sería algo muy positivo”, dijo Dieppa.