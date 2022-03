Río Grande.- Cinco pasados campeones del Puerto Rico Open, algunos otros golfistas de orden mundial y sobre 60 ganadores de pasados torneos del Tour de la PGA dirán presente desde este jueves en la decimocuarta edición del evento en el Grand Reserve Golf & Country Club de Río Grande.

Cuatro puertorriqueños, encabezados por Rafael “Rafa” Campos, quien ha terminado en el ‘Top 10′ en tres de sus últimas cuatro participaciones en el torneo local, estarán en el lote de 120 golfistas que buscarán sobrevivir el corte de los primeros dos días para intentar coger una tajada de la bolsa récord para el torneo local de $3.7 millones.

El ganador, que alzará el trofeo el domingo, se llevará un premio de $666,000, indicaron los organizadores del Puerto Rico Open en conferencia de prensa celebrada este miércoles.

“El domingo vamos a coronar un decimocuarto campéon del Puerto Rico Open, que ha continuado siendo el trampolín para el éxito en el Tour de la PGA y a veces exponiendo las nuevas estrellas”, dijo Kelly Jensen, vicepresidente de asuntos de negocios del PGA Tour, reconociendo el historial del evento local en 15 años desde la primera edición en 2008.

Como ejemplo, Jensen recordó que el noruego Viktor Hovland ganó el Puerto Rico Open en el 2020 como novato y hoy día está clasificado número cuatro en el escalafón oficial del golf mundial (OWGR, por sus siglas en inglés).

Así mismo, mencionó otros pasados campeones en la isla como Bryson DeChambeau y Tony Finau, que han emergido como las grandes estrellas del golf mundial y de la FedExCup.

“El Puerto Rico Open ofrece una tremenda oportunidad para los jugadores, con 300 puntos para la Copa FedEx, una exención de dos años en el PGA TOUR y un espacio el próximo fin de semana en el (torneo) The Players Championship. Este año el campo incluye 60 ganadores (de torneos) en el Tour, incluyendo el ex número uno Luke Donald”, agregó Jensen.

El inglés Donald, de 44 años, viene con un resumé importante. No solo fue número uno del mundo, sino número tres en el FedExCup. Tiene en su resumé cinco victorias en eventos del PGA TOUR y ha amasado ganancias de más de $36,000,000 desde que debutó como profesional en 2001.

“Cada año el lote de jugadores fluctúa, pero una de las cosas por las que estamos emocionados este año, es que hay una tonelada de talento joven. Creo que tenemos de tres a cinco muchachos que observar, de los primeros cinco del Korn Ferry Tour del año pasado. Obviamente están tipos como Rafa Cabrera Bello (España), de los mejores 100 en el mundo, como Víctor Pérez (Francia)”, dijo en un aparte con El Nuevo Día el director de torneo del Puerto Rico Open, Matt Truax.

“Hay una mezcla interesante de jugadores internacionales y tenemos cuatro puertorriqueños”, destacó, mencionando a Campos, Edward Figueroa, y los aficionados Roberto Nieves y Erick Morales. “Fuera de eso, hay gente interesante que mirar como Trevor Werbylo, que es Top 5 en el Korn Ferry Tour; Rafa Cabrero Bello, quien ha jugado en el tour europeo y en el PGA TOUR; y Luke Donald, que fue número uno del mundo hace siete u ocho años”.

Campos busca el empujón que necesita

Los cinco pasados campeones del Puerto Rico Open que repiten este año entre el lote de 120 golfistas son Scott Brown, Chesson Hadley, George McNeill, D.A. Points y Martin Trainer. De estos, solo Hadley no estuvo en la edición de 2021.

Fue en esa pasada edición que el boricua Campos logró su mejor desempeño de todas las veces que ha jugado en el campo de Río Grande. De hecho, Rafa solo ha faltado a una de las pasadas 13 ediciones, en 2020, debido a una lesión que lo obligó a hacer una pausa en el PGA TOUR cuando recién se estrenaba como jugador con tarjeta de la prestigiosa gira. Y esta vez tiene la encomienda de lucir bien nuevamente en Puerto Rico con miras a eventualmente obtener de nuevo su carné como jugador del Tour.

Campos partirá el jueves del hoyo 1 a las 8:16 de la mañana, pero la acción del Abierto comienza desde las 7:10 con los primeros jugadores saliendo al campo.

“He tenido unos resultados bien malos en las últimas cinco semanas en el Korn Ferry Tour. No es algo que estuviera esperando, pero la realidad es que me siento superbién. Este es un evento que siempre me da confianza. Esos cinco torneos que jugué antes, fueron más una enseñanza, como para quitar el moho después de no jugar por tres meses”, admitió Campos en un aparte con la prensa tras la conferencia de prensa.

“Esta semana (en Puerto Rico) siempre hay algo adicional que entra en uno… jugando aquí frente al público. Ese apoyo ayuda que el juego suba de nivel. No es el primer ni el último año que llego al Puerto Rico Open teniendo los resultados que esperaría”, agregó, esperanzado de que nuevamente el evento local le dé el empujón que necesita.

Los otros boricuas saldrán como sigue: Nieves comenzará a jugar a las 8:27 a.m., mientras Figueroa tendrá su ‘tee time’ a las 12:57 p.m. y Morales a la 1:19 p.m.