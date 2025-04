La liga confirmó las multas el miércoles por el rol de los Falcons y Ulbrich al no prevenir la divulgación de información confidencial distribuida al club antes del draft de la NFL.

Jax Ulbrich estaba sentado junto a un amigo no identificado que fue quien realmente hizo la llamada a Sanders el viernes, el segundo día del draft. Sanders, un destacado quarterback de Colorado, es hijo de Deion Sanders , entrenador de los Buffaloes en la NCAA y miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, y quien comenzó su carrera en la NFL con los Falcons.

Los Falcons destacaron que Jeff Ulbrich no estaba al tanto de la exposición de datos ni de la broma hasta después de que ocurriera. El equipo ofreció “sinceras disculpas a Shedeur Sanders y su familia.” Jax Ulbrich también publicó una disculpa pública en las redes sociales.

La NFL continúa investigando las llamadas de broma realizadas a otros jugadores durante el draft de la NFL. The Associated Press informó el martes que la llamada a Shedeur Sanders no estaba relacionada con las otras llamadas de broma.