“Nada realmente me afectó en los últimos días, simplemente me impulsó a tener fe, entendiendo que Dios realmente me tenía”, destacó Sanders. “Estoy bendecido. Aparte de eso, realmente no hay nada que cambie. El amor por el juego sigue siendo el mismo. Cuando estás en el campo, no había mucha negatividad. Sé que tengo que mejorar algunas cosas en mi juego para estar en mi mejor nivel, pero por eso tomo cada temporada baja una a la vez y lo arreglo. Así que creo que eso fue solo algo fuera del fútbol que se interpuso, pero por lo tanto tengo una oportunidad ahora. Luego estamos a punto de pisar el césped muy pronto”.