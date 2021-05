El sablista boricua Rafael Western no paticipó en el Preolímpico Panamericano de Esgrima que se celebra en Costa Rica porque no llegó a la sede del evento tras perder un vuelo que lo llevaría a ese país desde Roma, informó el presidente de la Federación de Esgrima de Puerto Rico, Juan Carlos Martínez.

Western era uno de cinco boricuas que buscan plazas para Tokio 2020 en el evento que concluye este domingo con las participaciones del floretista César Colón y la sablista Vilmarie Acosta.

Western no llegó a la sede de Costa Rica porque perdió su vuelo de llegada a ese país, detalló Martínez. Western viajaba a Costa Rica el jueves pasado desde Roma, Italia, en donde entrenaba, agregó Martínez. Western reside en Nueva York.

“Perdió el vuelo”, dijo Martínez. “Son cosas que pasan en estos tiempos”.

Su caso es parecido al del destacado jinete boricua John Velázquez, que perdió en febrero un vuelo de Miami con destino a Arabia Saudita, en donde iba a participar en la millonaria carrera Saudi Cup. Los trámites en el aeropuerto relacionados a las pruebas de COVID-19 evitaron que el jinete tomara su vuelo.

PUBLICIDAD

Martínez dijo que el atleta le informó que llegó al aeropuerto de Roma, pero que no se pudo montar en el avión porque no llegó a tiempo a la salida. El federativo agregó que el atleta, que ya está de regreso en Nueva York, hizo trámites para conectarse con otro vuelo, pero que no tuvo opciones.

Los gastos de vuelo y estadía de Western en Roma fueron costeados por el Comité Olímpico de Puerto Rico, informó Martínez.

Western competía el sábado, dos días antes de su pautada llegada a Costa Rica. Iba en busca a la clasificación olímpica en el arma de sable. Western es un dos veces medallista en Centroamericanos y del Caribe por República Dominicana. Representa ahora a Puerto Rico porque su abuela es puertorriqueña.

El sablista era uno de tres boricuas que competían en el primer día del evento en Costa Rica. Martínez dijo que Western no podía llegar antes del jueves a Costa Rica porque los organizadores del evento en ’burbuja’ abrieron las ’puertas de llegadas’ de los atletas el jueves.

César Colón busca este domingo en Costa Rica la clasificación olímpica en florete. Compite a partir de las 3:00 p.m. de Puerto Rico.

El sábado vieron acción la floretista Alanis Rivera Roig y el espadista Héctor Maisonet, quienes no pudieron obtener su pase a Tokio. En el caso de Rivera Roig, finalizó en el séptimo puesto entre 12 competidoras. Solamente la ganadora del arma clasificó a los Juegos.

De igual manera, Maisonet necesitaba ganar su arma y quedó en el séptimo lugar entre 15 atletas.