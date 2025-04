Sánchez, medallista de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019 en los 800 metros y quien corrió en las Olimpiadas de Tokio 2020, aseguró que la sanción contra él fue por la queja que hizo contra la Fapur tras el suceso del 15 de febrero en la pista del Estadio Centroamericano de Mayagüez , donde él y otros atletas se vieron privados de poder correr por una disposición reglamentaria que exigía que los clavos de sus zapatillas no excedieran una longitud determinada.

Sánchez lanzó una fuerte crítica contra la Federación porque los atletas no recibieron una notificación con suficiente antelación.

El presidente del organismo, Luis Dieppa, lamentó la situación días después en una entrevista con este medio, pero dijo entonces que la aplicación de la regla no era responsabilidad directa del ente federativo, sino de los jueces de pista contratados para dar un servicio a la Fapur durante la competencia.

“Eso fue estrictamente confidencial. Se está viendo (el proceso) y se vio, y él lo decidió publicar. Yo no tengo comentario ninguno porque hay un proceso que se está llevando a cabo desde el punto de vista interno, y pues, yo no tengo comentario ninguno. Sí está avisado de la resolución su representante legal y todos ”, se limitó a informar Dieppa a El Nuevo Día , al preguntársele si la Fapur había emitido algún aviso público de la sanción.

Cuestionado en concreto si el castigo responde al incidente de Mayagüez, por el que Sánchez realizó fuertes declaraciones públicas contra la vicepresidenta de la Fapur, Nidia Rodríguez Figueroa, Dieppa no negó pero dejó ver que hay otras razones, sin precisar.

“ Puede tener una relación con eso, pero hay otras cosas más. Toda historia tiene dos caras, dos vertientes . Pero no quiero meterme en eso, porque la resolución está explícita, su abogado la tiene, y el abogado de la otra parte también la tiene. Se reunieron ya, y han hablado. No quiero ser parte de esa cosa. Mi única responsabilidad es cuidar la reglamentación institucional. Eso es todo”, agregó Dieppa.

El castigo contra Sánchez es por tres meses, periodo durante el cual no podrá participar de actividades o eventos avalados por la federación, ni representar a Puerto Rico en eventos internacionales.

Sánchez sí publicó en su cuenta personal de Facebook, copia de la resolución que le hizo llegar la Fapur y responsabilizó al organismo si por este castigo no logra su clasificación al Mundial de Atletismo que se efectuará del 13 al 21 de septiembre en Tokio, Japón, y si además pierde las ayudas económicas que recibe del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) como atleta de alto rendimiento.

“¿Cuáles son los efectos de esta suspensión de 3 meses? Pues me quedo sin la posibilidad de participar del campeonato NACAC 2025, tampoco podré clasificar al Campeonato Mundial en Tokio, Japón 2025, y obvio, no tendré resultados para este año, así que por rendimiento, mis ayudas en el alto rendimiento posiblemente me las quiten”, escribió Sánchez en el mensaje publicado con imágenes adjuntas de la resolución.