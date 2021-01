La judoca Melissa Mojica fue eliminada este miércoles en la primera ronda del Masters de Doha al ser derrotada por Ippon por la tunecina Nihel Cheikh Rouhou en la acción de la división de +78 kilogramos (kg).

La atleta olímpica, que no competía desde febrero del pasado año cuando vio acción en el Grand Slam de Paris y que en noviembre dio positivo a COVID-19, recibió dos penalidades por Shido por falta de combatividad.

En declaraciones para este medio, Mojica expresó que se encontraba bien y “engranando” después de su positivo a COVID-19 y la falta de un entrenamiento apropiado debido a los cierres de emergencia decretados por esta enfermedad.

“Tenemos un ‘preview’ de lo que tenemos que mejorar. Jessica (su entrenadora, Jessica García) habíamos cambiado un poco las cuestiones de combate y vimos un avance a pesar de que fue una lucha de agarrar”, expresó la deportista desde Catar

“Estas son contrincantes que te conocen y te estudian. Pero físicamente, yo me veía superior. Hay que arreglar unos detalles pequeños en cuanto a los agarres, pero creo que para el evento en Israel vamos mucho mejor que ahora. Yo me sentía súper bien, lo que significa que el trabajo que estamos haciendo funciona y está bien”, añadió Mojica, quien no negó que le hubiera gustado pasar de ronda.

Luego de su combate, la medallista panamericana y centroamericana acudió a sus redes sociales para agradecer el apoyo recibido.

“Gracias #TeamMela por su apoyo pude sentir toda esa energía positiva que Dios atreves de ustedes me envía. Vamos en camino juntos vamos caminando hacia Tokio 2021. Estoy consciente de mis errores y estamos ajustando algunos detalles que me llevarán al siguiente paso. Este proceso de recuperación de COVID en mi vida me suma experiencia y me da más ganas de seguir luchando por mi sueño y sé que vamos en buen camino”, escribió la deportista, quien aprovecho el espacio para darles las gracias a todas las personas e instituciones que la ayudado.

Con este resultado Puerto Rico concluyó su aparición en la competencia, tras la participación de María Pérez (-70 kg) y Adrián Gandía (-81 kg). Ambos también fueron eliminados en su primer combate.

En el caso de Pérez, cayó ante la rusa Alena Prokopenko por Ippon en muerte súbita. Por su parte, Gandía perdió ante el canadiense Etienne Briand por Waza-ari Awasete Ippon (cuando uno de los dos competidores ha realizado dos puntuaciones de Wa-zari durante el combate).

Ambos deportistas vienen de ganar medallas en el Campeonato Panamericano, celebrado en México en noviembre. Pérez obtuvo plata y Gandía oro.

El trío -que está en campaña para las Olimpiadas de Tokio 2020- se prepara ahora para competir en el Grand Slam de Tel Aviv (Israel), pautado para celebrarse del 18 al 20 de febrero.