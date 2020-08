La gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garced anunció este miércoles que al menos hasta el 11 de septiembre continuará la prohibición de eventos deportivos competitivos de cualquier índole, sea profesional o no, debido al repunte de casos positivos de COVID-19 en la isla.

La ejecutiva señaló las restricciones relacionadas a la actividad deportiva y recreativa, como parte de la nueva Orden Ejecutiva 2020-62, que entrará en vigor este sábado, 22 de agosto.

“Siempre hemos expresado la responsabilidad ciudadana en el cumplimiento de las medidas de protección y es por eso que hoy, ante el repunte producto del descuido de algunos, tomamos medidas más restrictivas para el bien de todos los puertorriqueños. Cónsono con lo anterior, el gobierno estará imponiendo medidas, que en unión a los ciudadanos, tendremos que mantener para detener el alza y tener buenos resultados”, dijo Vázquez Garced refiriéndose a las nuevas regulaciones.

Y en lo que respecta a la acción recreativa y deportiva en el país, comenzó diciendo que aquellas actividades que se realizan al aire libre estarán permitidas con ciertas restricciones, similares a las dispuestas en las anteriores órdenes ejecutivas.

“Las actividades recreativas y deportivas que son al aire libre podrán realizarse dentro del horario del toque de queda y no están permitidas las actividades competitivas de ninguna índole, profesional o no profesional”, indicó la gobernadora.

El toque de queda permanecerá vigente, entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.

“Las playas, balnearios y cuerpos de agua no estarán abiertos para bañistas, con el propósito de tomar sol, socializar ni agrupamiento. Se va a permitir siempre y cuando sea de manera individual, para hacer deporte de forma profesional y recreativa, y realizando las medidas cautelares”, añadió al tiempo que advirtió que los balnearios permanecerán cerrados los domingos.

“En el ejercicio de las actividades permitidas, deberán asegurarse de no coincidir con alguien más en el lugar, y deberán mantener la distancia de 6 a 9 pies entre cada persona. Se prohíben las sesiones de ejercicios en grupos. Si no está (permitido) en los gimnasios, tampoco puede permitirse fuera del gimnasio. Puede hacer el ejercicio, pero no en grupo como hemos visto que se está realizando en violación a las órdenes”.

La gobernadora también mencionó al deporte industria del hipismo e indicó que el Hipódromo Camarero podrá continuar operando para fines de celebrar sus carreras oficiales, siempre y cuando continúe tomando precauciones y no se exceda del 25 por ciento de su capacidad.

Sobre este particular, la vicepresidenta de proyectos del Hipódromo Camarero, María Cristina Mari, aclaró que aunque no se está recibiendo público en las carreras, la anterior Orden Ejecutiva sí les permitía tener fanáticos en las gradas. Bajo las nuevas disposiciones, se limitaría la cantidad de asistentes, aunque Mari dijo que en conversación con el presidente de la empresa, Ervin Rodríguez, esperarán por la orden escrita para tomar luego una decisión.