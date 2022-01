Antonio Brown tiró su camiseta y equipo protector hacia el banco, arrojó sus guantes y camiseta a las gradas y salió corriendo del campo con el torso desnudo, saludando a los fanáticos mientras Tom Brady preparaba la ofensiva para una importante jugada.

Después de su extraño estallido del domingo, Brown ya no es integrante de los Buccaneers de Tampa Bay y solo se puede esperar que encuentre paz.

El extraño comportamiento de Brown estalló rápidamente en las redes sociales y dominó los titulares de la NFL, en un día en que Brady diseñó otra impresionante remontada y varios equipos se aseguraron puestos en los playoffs.

Pero la salud mental de Brown no es una broma para ser trivializada por un meme.

Es fácil señalar al cuatro veces All-Pro wide receiver, especialmente después de que fuera suspendido por tres juegos por tergiversar su estado de vacunación. Sin embargo, es evidente que Brown necesita ayuda. Su colapso en el campo y en el juego fue el último incidente preocupante en una carrera llena de grandes jugadas, pero acciones absurdas.

Brown desgastó su estadía en Pittsburgh, fue liberado por los Raiders incluso antes de jugar un juego para ellos en 2019 y solo duró un juego con los Patriots. Tuvo otra oportunidad en la NFL con Brady y los Buccaneers el año pasado después de cumplir una suspensión de ocho juegos por múltiples violaciones a la política de conducta personal de la liga, y terminó ganando un anillo de Super Bowl.

El domingo, incluso Brady no pudo salvar el lugar de su amigo en el roster después de este incidente.

“Es una situación difícil”, dijo Brady luego de lanzar un pase de touchdown de 33 yardas a Cyril Grayson con 15 segundos por jugar para llevar a Tampa (12-4) a una victoria 28-24 sobre los New York Jets (4-12) el domingo. “Todo el mundo debería hacer lo que pueda para ayudarlo en las formas en que realmente lo necesita. Todos lo queremos. Nos preocupamos por él profundamente. Queremos verlo en su mejor momento. Desafortunadamente, no será con nuestro equipo. Creo que todos deberían ser muy compasivos y empáticos con algunas cosas muy difíciles que están sucediendo “.

El entrenador de los Buccaneers, Bruce Arians, rescindió la política de un strike que originalmente le dio a Brown y lo trajo de regreso después de su más reciente suspensión. Brown, sin embargo, le facilitó a Arians la decisión en esta ocasión.

“Ya no es un Buc”, dijo Arians. “¿Está bien? Ese es el final de la historia. Hablemos de los muchachos que salieron y ganaron el juego “.

Lo más probable es que la carrera de Brown en la NFL haya terminado. Es difícil imaginar que otro equipo le dé una oportunidad al jugador de 33 años y arriesgue todo el drama que trae.

Aún así, Brown debería beneficiarse de varios servicios de salud mental que la NFL ofrece a los jugadores y al personal del equipo. La liga y el sindicato de jugadores tienen muchos recursos disponibles para cualquiera que lo necesite, si lo solicita.

Si bien Brown merece críticas por renunciar a su equipo durante un juego (los Buccaneers estaban abajo 24-10 en el tercer cuarto cuando se marchó), el jugador necesita el apoyo de sus amigos y los cercanos a él.

“Instantáneamente le envié un mensaje de texto”, dijo Le’Veon Bell, la ex estrella de los Steelers que jugó su segundo partido con los Buccaneers. “Obviamente, me envió un mensaje de texto y hablé con él. Sigue siendo uno de mis amigos más cercanos. No me oirás hablar mal de AB en absoluto. Obviamente, entiendo que pasan cosas, pero él es uno de mis amigos más cercanos, un compañero de equipo cercano. En general, es una buena persona. Algunas veces tomamos malas decisiones, pero él es humano, no es perfecto, y seguiremos adelante sin él y seguiremos adelante “.

Bell y otros están decepcionados de que las cosas hayan sucedido de esta manera.

“Es difícil”, dijo. “Obviamente, cuando vine aquí, estaba feliz de reunirme con él. Desafortunadamente, fueron solo dos partidos, pero al final del día, le deseo lo mejor fuera del deporte o lo que sea que le depare el futuro. Seguiré saliendo con él, llamándolo a diario y seguiré intentando hacer jugadas para este equipo “.

Si la carrera de Brown finaliza, terminará con 928 recepciones, 12,291 yardas en recepción y 83 recepciones de touchdown. Sus estadísticas son dignas del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, pero será difícil convencer a los votantes de que pasen por alto las preocupaciones sobre su carácter.

Por ahora, Brown tiene asuntos más importantes que atender.