Las puertorriqueñas Mía Calderón y Jolari Carreras se sobreponen a las condiciones del tiempo y continúan con vida en el Mundial de Surfing

Calderón fue la primera en entrar al mar en Rastrial y cerró en segunda posición en su heat con puntuación de 8.34. Le superó la estadounidense Caitlin Simmers con 15.67. Al momento de su heat, que comenzó alrededor de las 7:30 a.m., llovía de manera copiosa en la zona de La Marginal.

“No se veía casi nada, pero yo llegué bien temprano. Me levanté a las 5:00 de la mañana, vine aquí y estaba oscuro, para mirar las olas, entrar al agua, entrar en ritmo, y me fue muy bien. La estrategia se pudo llevar correctamente y pude agarrar dos olas bastante rápido. Me siento muy motivada para la próxima (ronda de repechaje)”, dijo la atleta.