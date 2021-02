Antes de su décima aparición en el Super Bowl, The Associated Press preguntó a lo mejor de los mejores -siete campeones actuales y del pasado, de seis deportes- sobre qué les ha impresionado más de Tom Brady.

Justo lo que él necesitaba: más testimonios.

Cualquier club con jugadores como Michael Jordan, Serena Williams y Wayne Gretzky en sus filas seguramente será exclusivo. Sus miembros hablan de Brady de la misma manera que el resto de nosotros. Ninguno derramó secretos ni elogió la velocidad de sus pies. Algunos señalaron con nostalgia su longevidad o se maravillaron de cómo movió el centro de gravedad de la NFL de Nueva Inglaterra a Tampa Bay en medio de una pandemia sin perder el ritmo. La mayoría mencionó las mismas cualidades (inteligencia, liderazgo, competitividad) que tanto los fanáticos como los rivales atribuyeron a Brady hace mucho tiempo.

Pero hubo una perspectiva interesante: todos vieron sus propias fortalezas reflejadas en Brady, especialmente aquellos que todavía juegan y tienen una edad cercana al quarterback de 43 años. (Las respuestas completas, ligeramente editadas y acompañadas de notas y aspectos destacados de la carrera de cada uno de estos atletas, se encuentran a continuación).

Así que LeBron James, baloncelista de 36 años, se centró en el mantra de Brady de que el kilometraje no importa, que encaja muy bien con el suyo.

Manny Pacquiao, un incansable boxeador de 42 años, expresó su asombro por la devoción de Brady por mantenerse en forma.

Williams, tenista de 39 años, jura que vio el brillo del ojo de tigre de Brady mientras veía su primer Super Bowl hace 20 años, que lo marcó, como a ella, como un competidor de grandes juegos en las próximas décadas.

Gretzky, exjugador de hockey de 60 años, retrocedió aun más, convencido de que Brady convirtió su amor por el juego cuando era niño en un modelo que le permitiría seguir jugando hasta los 40.

E incluso el excanastero Jordan, que cumplirá 58 años la próxima semana y evitó escrupulosamente hablar en público sobre rivales durante la mayor parte de ese tiempo, envió una respuesta, aunque breve. Eligió resaltar el “impulso implacable” de Brady, un tema del que sabe algo.

No todos los atletas contactados -incluyendo el golfista Tiger Woods- respondieron. La respuesta de James llegó a través de su publicación de Instagram “Goat talk”. La respuesta de Williams provino de una conferencia de prensa en el Abierto de Australia en Melbourne, donde se detuvo al salir para decirle al editor de deportes de AP Asia-Pacífico, John Pye, que estaba feliz de recibir la pregunta.

Por otro lado, el gran exjugador del béisbol de Grandeds Ligas Derek Jeter dijo a través de un portavoz: “Hemos recibido algunas de estas solicitudes durante la última semana. El Sr. Jeter ha declinado para permitir que otros tengan la oportunidad de hablar sobre el Sr. Brady “.

OK entonces. Sin más preámbulos:

El exjugador de baloncesto Michael Jordan ganó seis sortijas de campeón en igual número de viajes a las Finales de la NBA con los Bulls de Chicago.

- Michael Jordan (Jugó 15 temporadas en la NBA. Miembro del Salón de la Fama del baloncesto profesional, seis veces campeón de la NBA, seis veces Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA, cinco veces JMV de la liga, dos veces medallista de oro olímpico, y campeón de la NCAA)

“Conozco a Tom desde hace mucho tiempo, y para mí, su inteligencia y su determinación de ganar están fuera de serie. Ese impulso implacable es lo que realmente lo distingue de todos los demás en el juego”.

Para LeBron James el ejemplo de Tom Brady y el suyo es muestra de que la edad no es un impedimento para rendir a un alto nivel. (Marcio Jose Sanchez)

- LeBron James (Está en su temporada número 18 en la NBA. Cuatro veces campeón de la NBA, cuatro veces JMV de las Finales, cuatro veces JMV de la liga, dos veces medallista de oro olímpico)

“(La aparición de Brady) me deja saber y nos hace saber a los dos que todavía podemos jugar este juego a un alto nivel. No importa cuántas millas, cuántos juegos. No importa cuántos escépticos. Independientemente de las estadísticas en nuestras profesiones a nuestra edad, todavía podemos dominar nuestro deporte. Y también, podemos reunir grupos con los que quizás no hayamos estado durante un largo período de tiempo. Y por nuestro profesionalismo... Gravitamos hacia las personas que gravitan hacia nosotros porque tenemos un objetivo común, y es ganar y ganar al más alto nivel”.

A sus 39 años Serena Williams sigue rindiendo y dominando en el tenis de la WTA. (Christophe Ena)

- Serena Williams (Se convirtió en profesional en 1995. Ganadora de 23 títulos de Grand Slam en sencillos, la mayoría que haya ganado cualquier jugadora en la era de los Abiertos. Medallista de oro olímpica en cuatro ocasiones en sencillos y dobles. Ella y su hermana mayor Venus compraron una pequeña parte de las acciones de los Dolphins de Miami en la NFL en 2009)

“El tipo es un campeón, y lo he dicho desde que venció a Kurt Warner, quiero decir, ¿qué fue eso, 2000 (en realidad 2001)? Fue ese loco Super Bowl. Él no era el favorito, pero vencieron a los Rams. Claramente soy una fanática del football (risas)... y siempre pensé, ‘Este tipo es impresionante’... Hacer lo que ha hecho fuera de Nueva Inglaterra y venir a Tampa... quisiera decir, debería haber venido a los Dolphins. De verdad. En serio, Tom, ¿en qué estabas pensando? De hecho, estaba hablando sobre eso (el liderazgo de Brady) el otro día después de ver el juego. Dije: ‘Debe ser muy inspirador ser un wide receiver o un lineman para él... o simplemente estar en el mismo equipo, porque es como... ‘Este tipo ha ganado tantos anillos, obviamente sabe qué hacer’. Y al tener esa clase de inspiración, deben estar tan entusiasmados con cada juego. Especialmente en la postemporada; deben estar (pensando), ‘Dios mío, esta es nuestra oportunidad, estamos con el más grande”.

El púgil filipino Manny Pacquiao ha ganado campeonatos mundiales en ocho divisiones.

- Manny Pacquiao (Se convirtió en boxeador profesional en 1995. Único campeón mundial de ocho divisiones en la historia del boxeo. Miembro del Senado de Filipinas)

“Tom Brady es una inspiración para mí. Los dos estamos en los cuarenta, compitiendo en deportes peligrosos y exigentes física y mentalmente. Pero ahí es donde termina la comparación. Lo que ha logrado y aún está logrando a su edad está más allá de todo lo que puedo recordar. En 2019, me convertí en el peleador de mayor edad en ganar un título mundial de peso welter. Fue dificil. Tenía cuarenta años y sabía... que no podía cortar ni una esquina en el campo de entrenamiento. Corre esa milla final, haz esa última serie de abdominales, descansa incluso cuando no te sientas cansado, todo tiene que hacerse. Tom Brady hace eso todos los días. No tiene temporada baja. Eso requiere dedicación y disciplina sobrehumanas. Tom Brady siempre está en mi mente durante el campamento de entrenamiento y entre peleas. Porque Tom Brady es el estándar de oro”.

- Wayne Gretzky (Jugó 20 temporadas en la NHL y en la WHA. Exaltado al Salón de la Fama del Hockey. Cuatro veces campeón de la Copa Stanley. Nueve veces JMV de la liga. Sigue siendo el principal anotador de goles y productor de asistencias de la NHL)

“No creo que suceda de la noche a la mañana. Empiezas a pensar en esto a una edad temprana, cuánto te encanta el juego. Así que estoy seguro de que a una edad temprana lo amaba tanto que era muy maduro, probablemente para tener 23 o 24 años. Asegurándose de que sus hábitos de entrenamiento, nutrición y dieta fueran tan buenos o mejores que los de cualquiera. En consecuencia, ha hecho todo lo correcto durante 20 años para poder mantenerse donde está, tanto mental como físicamente. Eso requiere mucha dedicación y trabajo duro y, en última instancia, estamos viendo los resultados a su edad. Tendrá un mal partido, lo que todos tenemos como atletas, y cuando eres joven, la gente dice: ‘Bueno, tuvo una mala noche, un mal partido, una mala semana. Él se recuperará”. Cuando seas mayor, lo primero que la gente querrá señalar es: “Bueno, creo que hizo un mal juego porque es viejo”. Y para él, ese no es el caso. Cuando tiene una noche difícil, lo cual todos tenemos, se recupera aun mejor la semana siguiente y todos dicen: ‘Bueno, está bien, supongo que no es tan viejo’... Creo que la prueba fue que ganó tres juegos de postemporada como visitante, lo que en el football es muy difícil de hacer”.

- Jimmie Johnson (Compitió en la NASCAR durante 18 años. Siete veces campeón de la Copa NASCAR. Será un novato de 45 años en IndyCar esta temporada)

“Su liderazgo sacó a relucir el talento de los demás. Juega en equipo y no individualmente. Ser humilde puede ayudar a una persona a atravesar niveles de adversidad, ego, y crea esta capacidad para energizar con los mismos objetivos a quienes te rodean; ayuda a las personas a avanzar en la misma dirección. Lo que ha logrado es una lección para todos nosotros”.

- Lance Armstrong (Ciclista de 49 años. Siete veces campeón del Tour de Francia; despojado de todos los títulos en 2012 por dopaje)

“Está haciendo algo que nunca antes habíamos visto. Está jugando uno de los juegos más difíciles y lo que quizás sea su mayor fortaleza ha sido su capacidad para mantener un cuerpo de 43 años tan saludable como él. Esto no tiene nada que ver con la genética o la suerte. Debe dedicar una cantidad increíble de tiempo a concentrarse en esto: flexibilidad, movilidad, flexibilidad y, en pocas palabras, longevidad. El mundo del deporte nunca ha visto a nadie como él y probablemente no lo verá durante mucho tiempo”.