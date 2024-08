¡Llegó la hora! La velocista Gladymar Torres buscará su pase a la final de los 100 metros en los Juegos Olímpicos

López dijo que no le sorprendería ver a Torres romper una vez más la marca nacional en las semifinales. Tampoco le sorprendería que su corredora rompiera la barrera de los 11 segundos.

“Es posible”, dijo López sobre hacer otra marca nacional. “Mi expectativa es que corra 11.00. Si rompe en esta carrera la barrera de los 10 segundos no me sorprendería. Yo la entreno y estoy claro de sus capacidades. La práctica es una cosa y la ejecución es otra. Pero la mejoría que he visto en práctica es la misma mejoría que ha tenido en este momento”.