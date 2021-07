Las 13 horas de diferencia entre la ciudad capital de Japón y Puerto Rico provoca que muchas de las competencias sean tarde en la noche puertorriqueña o en horas de la madrugada. Así las cosas, les dejamos un resumen de lo que pasó anoche y de lo que se espera en la madrugada del lunes en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Los dos atletas puertorriqueños que estuvieron activos el domingo, no tuvieron buena suerte en sus eventos. El próximo turno le corresponderá al boxeador boricua Yankiel “El Doctorcito” Rivera en los 52 kilogramos, que verá acción el lunes.

Lo más importante que debes saber:

-El skater Manny Santiago cerró en la penúltima posición en la modalidad “Street”.

-La remadora Verónica Toro cayó a la ronda de repechaje en la categoría bote sencillo.

-El púgil Yankiel “El Doctorcito” Rivera competirá el lunes a las 5:03 a.m., hora de Puerto Rico, ante Saken Bibossinov, de Kazajstán.

Desilusionado Manny Santiago

El skater puertorriqueño tuvo problemas en completar sus trucos durante la primera ronda del evento que hace su debut olímpico.

Compitió en la modalidad “Street”, en la que concluyó en la posición número 19, de 20 competidores. Terminó con una puntuación total 5.45, obtenida en la preliminar. Necesitaba finalizar entre las mejores ocho puntuaciones para optar a la ronda final.

El evento se realizó bajo una temperatura sofocante, que provocó que varios competidores, como el estadounidense Nyjah Huston, tuvieran problemas para ejecutar sus trucos. El podio de ese evento terminó con el japonés Yuto Horigome en la más alta posición con la medalla de oro, la plata fue para el brasileño Kelvin Hoefler y el bronce para el estadounidense Jagger Eaton.

Manny Santiago no puede ocultar su frustración al no poder hacer los trucos que tenía en mente.

Lee la entrevista de nuestro enviado especial, Fernando Ribas Reyes

Verónica Toro seguirá su ruta olímpica vía repechaje

La remera quedó en el sexto y último lugar de la tercera de cuatro series de cuartos de final de la modalidad bote sencillo. Su tiempo en la cancha de 2,000 metros fue de 8:35.32.

Las semifinales C/D iban a celebrarse el lunes, pero fueron reprogramadas para el miércoles a las 11:00 p.m., hora de Puerto Rico. Toro terminó en esa etapa junto a otras 11 atletas que no adelantaron a la semifinal A/B en los cuartos de final.

Hay que destacar que Toro es la única atleta boricua que ha pasado una ronda de competencia entre los seis deportistas de la delegación de Puerto Rico que entraron al ruedo competitivo en los primeros tres días de eventos en Tokio 2020.

Verónica Toro es la primera atleta boricua que ve acción en el remo olímpico femenino, evento que debutó en la edición Montreal 1976.

Lee la reseña

Yankiel “El Doctorcito” Rivera llega a recetar

El púgil boricua subirá este lunes al cuadrilátero a las 5:03 a.m., hora de Puerto Ricco, ante Saken Bibossinov, de Kazajstán, en la ronda de 32 de los 52 kilogramos.

El contrincante Rivera obtuvo bronce en el Campeonato del Mundo en el 2019 en la divisió peso mosca. Aseguró su pase a Tokio al ganar el torneo clasificatorio para Asia y Oceanía en el 2020 celebrado en Ammán.

“Estoy muy feliz y contento de estar en este escenario tan grande que son las Olimpiadas. Es el sueño de todo atleta”, expresó el competidor bayamonés en declaraciones enviadas por el Comité Olímpico de Puerto Rico.

“Fuera de eso me siento ansioso. Estoy loco por estar en el ring, me hace falta. Llevo tiempo sin subirme a un ring y ya me pica. Aparte que estoy en los Juegos Olímpicos, algo que siempre soñé. Estoy loco que sea mañana (lunes) para subirme a ese ring”, añadió el medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Yankiel “el Doctorcito” Rivera competirá en los 52 kilogramos. (Ramón "Tonito" Zayas)

Recuerda visitar aquí nuestro sitio especial con toda nuestra cobertura de los Juegos.