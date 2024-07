Los boricuas están encantados con las facilidades de la Villa Olímpica de París 2024: “Todo está muy lindo”

“Todavía no le he encontrado un error”, dijo el delegado de natación y veterano olímpico, Fernando Delgado .

La Villa es el lugar en donde los atletas duermen, cenan, descansan, buscan entretenimiento y socializan cuando no están en competencia. Por lo tanto, la Villa debe tener todo lo necesario para que el atleta se sienta cómodo.

El complejo de 33 edificios no tiene aire acondicionado en los 3,000 apartamentos que componen el lugar, localizado al norte del centro de París . Pero ese lujo, o necesidad para otros, no parece que es un problema en la Villa.

“ Se descansa bien, se come supersaludable. El comedor está abierto 24 horas. Ves a atletas de otros deportes y países. Todo está muy lindo. Perfecto ”, puntualizó el nadador bayamonés, Yeziel Morales , quien está en sus primeros Juegos Olímpicos y quien estuvo en este ciclo en las villas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 y en los Panamericanos Santiago 2023.

Realmente, en París, el aire es fresco por las noches. Muchos lugares no tienen aire acondicionado y, si los tienen, no los usan, ya sea de día o de noche. La ausencia de aire acondicionado no parece ser un problema aquí para descansar.