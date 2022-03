Los mejores exponentes del tenis de mesa del país, unidos a conjuntos de Estados Unidos, Guatemala, México, Canadá, Colombia y del Caribe de habla inglesa, se medirán en el Butterfly Puerto Rico Open Teams Tournament, que se llevará a cabo del 8 al 10 de abril en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, en San Juan.

La competencia por equipos, que se lleva a cabo por primera vez, le ofrecerá a oportunidad al público de ver en acción a jugadores como las hermanas Adriana y Melanie Díaz junto a Daniel González, Dereck Valentín y Gabriel Pérez como parte del “Team Díaz”. Igualmente, competirán Brian Afanador, Ángel Naranjo, Oscar Birriel y Richard Pietri en el “Team Afanador”. Asimismo, estará el “Puerto Rico Team Cadet”, que está compuesto por Steven Joel Moreno y Enrique Yezué Ríos, quienes ocupan los primeros dos lugares -respectivamente- en el escalafón de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF, por sus siglas en inglés) en la categoría U-13; y Yadier López.

En total, competirán 91 plantillas en seis divisiones, que se repartirán por nivel competitivo. Los equipos pueden estar integrados por jugadores de ambos sexos.

“Esto es un sueño hecho realidad”, expresó el presidente de la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa (FPTM), Iván Santos, al referirse al evento que esperan realizar anualmente.

Adriana y Melanie Díaz integrarán uno de los equipos de la División I. (Archivo)

“Desde el 1980, cuando jugué en un US Open en Estados Unidos y miraba a los mejores jugadores de Europa, y luego cuando se inauguró el Centro de Convenciones en 2005, supimos que existía la posibilidad de hacer algo como esto. Este sueño de hacer un Puerto Rico Open como los de Estados Unidos pasó a ser el sueño de muchas personas en la FPTM”, añadió Santos.

El líder federativo explicó que la competencia recibió el aval de la USA Table Tennis, por lo que otorgará puntos para el ranking de ese país. De hecho, es la primera vez que un evento fuera de Estados Unidos cuenta para ese escalafón. Asimismo, repartirá $15,000 para los que lleguen en las primeras posiciones en la División I.

En cuanto a los horarios de competencia, Santos indicó que el viernes, 8 de abril será de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. El sábado comenzarán desde las 8:00 a.m. y hasta las 8:00 p.m., y el domingo se competirá de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. La entrada al evento será gratuita.