El padre y entrenador de la tenismesista boricua Adriana Díaz no está pensando necesariamente en medallas como nueva meta ahora que su hija acaba de colocarse entre las mejores 10 jugadoras del mundo, uno de sus principales objetivos desde que comenzó a descollar internacionalmente hace unos años.

Bladimir Díaz, que ha visto el desarrollo y evolución de su hija desde que le construyó una mesa casera con un panel, siendo ella una pequeñina, sabe que todavía queda un camino duro por recorrer para alcanzar nuevos peldaños en la carrera de la deportista. Como es natural, con nuevos logros se establecen nuevas metas.

“Como papá, wow, es una emoción enorme. Si le podemos llamar realización, sí lo es”, dijo Bladimir en entrevista con El Nuevo Día desde Doha, Catar, donde Adriana se encontraba jugando en el WTT Contender Doha, y en donde recibieron la noticia de que la utuadeña de 21 años se posicionó en el noveno lugar del escalafón mundial de la International Table Tennis Federation (ITTF).

Es la primera vez en su ascendente carrera que Adriana asciende tan alto como entre las mejores diez del globo (Top 10), en un deporte en que la historia ha sido que esas clasificaciones pertenecen exclusivamente a jugadores orientales en ambas ramas, específicamente de China.

“La próxima meta que nosotros podríamos tener, no es hablar de medallas realmente. Es poder solidificarnos en ese Top 10, porque no es llegar, es quedarse. Y vamos a estar ahí posiblemente subiendo o bajando. No sé qué va a pasar. Nadie es adivino”, agregó Díaz.

“ Nuestro objetivo, nuestro enfoque y nuestras energías, todo va a ir dirigido en ganar y perder con los chinos. Meterle caña a eso ahora ” Bladimir Díaz / padre y entrenador de Adriana

Adriana cerró el 2021 como la número 16 del mundo, su mejor posición hasta entonces, pero antes de este ascenso hasta el noveno puesto, se había colocado a las puertas con un undécimo lugar hace unas semanas.

“Primeramente por la familia que tengo y lo que hemos podido construir en mi casa… estos logros son parte de esa base. Me siento supercontento y bien complacido por eso”, dijo el Entrenador del Año de la ITTF en 2019.

“Pero nuestro hueso duro, duro de verdad, es China”, admitió Bladimir al continuar hablando del nuevo objetivo de él junto a su hija para asegurarse de mantenerse entre las mejores raquetas del globo.

“Nuestro objetivo, nuestro enfoque y nuestras energías, todo va a ir dirigido en ganar y perder con los chinos. Meterle caña a eso ahora. Es un hueso que está bien duro. Es un país que cuenta con 85 millones de jugadores organizadamente y vamos a apuntar a eso. No sé cuánto tiempo nos tome, ni tampoco sabemos si lo vamos a lograr. Pero vamos a apuntar hacia eso”.

El ascenso de Díaz en esta ocasión fue de dos posiciones. Bladimir no indagó respecto a si ahora están pensando en subir más posiciones o si tienen un ranking específico como nueva meta, y más bien su enfoque parece estar por ahora en tratar de no bajar del Top 10, en el que Adriana no solo es la única latinoamericana. De hecho, su logro es más significativo porque la utuadeña es la única tenismesista, fuera de China o de Japón, que está entre esas mejores 10.

Cuatro de las primeras cinco son jugadores de China, encabezada por la número uno, Meng Chen.

Y antes de Adriana, la superan en el ranking otras tres jugadoras de Japón, incluyendo la número 4, Mima Ito, y una de Hong Kong, la octava, Hoi Kem Doo.