Tokio - Aún golpeado emocionalmente por su rápida eliminación en las Olimpiadas de Tokio, el skater puertorriqueño Manny Santiago le ofreció un sencillo consejo a su compañero de equipo, Steven Piñeiro, para cuando le toque competir la próxima semana.

“¿Qué le digo? Que la pase superbién, que se disfrute el momento, y que no se caiga”, contestó el deportista cuando este medio le preguntó qué le diría a su compañero.

Piñeiro debe debutar el 4 de agosto en la modalidad “Park”. Es el segundo representante boricua en la competencia de skateboard de los Juegos Olímpicos.

Santiago fue víctima de sus caídas, lo que provocó su eliminación en primera ronda de la modalidad “Street”, evento que se celebró el Urban Park el sábado en la noche.

El skater cayó al suelo en múltiples rutinas y trucos que intentó completar durante la competencia. Falló en el momento importante y ante la plana mayor del Comité Olímpico de Puerto Rico que estuvo presente en su competencia.

Pero dijo que se levantará para hacer campaña olímpica nuevamente hacia los Juegos de París 2024.

“De aquí yo llego a casa a entrenar. Voy a necesitar un par de días para dejar lo que siento ahora. Pero llego a casa y eso es leña al fuego, literal. A prepararme para unas competencias que vienen por ahí y enfocarme para cuando empiecen las competencias hacia París”, expresó.

Al momento, Santiago es el único atleta que se ve en el horizonte de la patineta boricua de cara a las competencias del próximo ciclo olímpico, incluidas las Olimpiadas de París. El competidor entiende que hay que buscar jóvenes que estén dispuestos para lanzarse al mundo competitivo, que es distinto al aficionismo. Igualmente, tiene esperanzas de que la incorporación de la patineta al programa deportivo de las Olimpiadas lleve a los jóvenes que practican esta disciplina en las calles y parques a dar el paso hacia el profesionalismo.

“Con una mirada general, no hay muchos skaters. Espero que esto (Olimpiadas) los ayude a que lo cojan un poco más en serio y lleguen a este nivel”, declaró.

/ Santiago tuvo un frustrante debut en Tokio en el estreno del skateboarding en los Juegos Olímpicos. (Ramón “Tonito” Zayas)

Santiago tuvo dos rondas de 45 segundos para intentar trucos y ganar puntación de los jueces. (Ramón “Tonito” Zayas)

Santiago compitió en el tercer heat junto a otro cuatro skaters de los 20 competidores en la modalidad "street". (Ramón “Tonito” Zayas)

Manny Santiago sufre una caída durante su turno en la primera ronda. (Ramón “Tonito” Zayas)

Santiago terminó fuera de los primeros ocho puestos que adelantaban a las finales. (Ramón “Tonito” Zayas)

Santiago, de 35 años, no ocultó su frustración en cada intento fallido. (Ramón “Tonito” Zayas)

"Esto no puede volver a pasar", dijo luego de la competencia. (Ramón “Tonito” Zayas)

Terminada la primera ronda, Santiago finalizó decimonoveno entre 20 atletas. (Ramón “Tonito” Zayas)

La presidenta del Copur, Sara Rosario, estuvo presente en el parque para ver la actuación de Santiago. (Ramón “Tonito” Zayas)

“Pero primero tienen que correr por pasión. Si desde el principio corren para llegar aquí, no van a llegar. Y si llegan aquí, no lo vas a disfrutar. Uno se encuentra en la vida de un skater. Un chamaquito lo ve en televisión y se enamoran del deporte. Conozco a otros que le meten super ‘heavy, pero no quieren competir porque no tienen los nervios, la mentalidad para esto”, puntualizó.