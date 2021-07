Tokio - La delegación nacional de atletismo llegó este domingo a la Villa Olímpica para comenzar a prepararse con miras a su participación en el calendario de pista y campo, que comenzará el 30 de julio.

El grupo está liderado por la vallista de velocidad Jasmine Camacho-Quinn, quien es considerada como la mejor opción que tiene Puerto Rico para una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Es una gran sensación estar de regreso en una Villa Olímpica, aunque es diferente acá en Japón. Estoy emocionada, honestamente. Hemos esperado un año por este momento y aquí llegó. Estoy lista para competir”, dijo la corredora de 100 metros con vallas que tiene los mejores tres tiempos del año en el mundo en su prueba.

Las carreras preliminares del 100 con vallas están pautadas para comenzar el viernes, 30 de julio, a las 9:45 p.m., hora de Puerto Rico. Según el portal de las Olimpiadas, esta etapa consta de cinco series.

Un grupo distinto

La delegación que llegó a la Villa Olímpica de Tokio es distinta a la que estuvo en Río 2016, en la que compitieron atletas como el saltador de altura Luis Joel Castro, la corredora Gabby Scott y los vallistas Grace Claxton y Javier Culson entre otros. El grupo que verá acción en estas Olimpiadas cuenta con corredores de la experiencia de Wesley Vázquez y Andrés Arroyo, así como con el debutante Ryan Sánchez.

Previo a la pandemia de COVID-19, el jefe de entrenadores de la delegación, Carlos Guzmán, bautizó a este grupo como “WAR 800″. Las siglas corresponden a la primera letra de los cada uno de los deportistas y la cifra hace referencia al evento en el que competirán, los 800 metros.

Ha llovido mucho desde la creación de WAR 800, pero el trío está listo para representar a Puerto Rico cuando comiencen las rondas preliminares el viernes, 30 de julio a partir de las 8:50 p.m., hora de Puerto Rico.

“Todo el mundo está bien y saludable. Ya estamos pendiente a lo que tenemos que hacer en pista”, expresó Arroyo.

Los cuatro atletas llegaron a la Villa Olímpica junto a sus entrenadores. En el caso de Camacho-Quinn lo hizo con el irlandés John Coghlan, el responsable de ayudar a la atleta a llegar enfocada a su evento.

John Coghlan, entrenador Jasmin Camacho-Quinn, llegó con ella a Tokio.

“No mucha gente va a venir desde Irlanda a ayudarme. Me ha traído hasta aquí. Con él he corrido mis tres tiempos más rápidos. Me ayudó a recuperar la confianza”, reconoció Camacho-Quinn.

Vázquez -por su parte- está acompañado por Guzmán, quien también funge como jefe de entrenadores para la Federación de Atletismo de Puerto Rico. Guzmán llevó a Vázquez al quinto lugar en el Mundial Doha 2019 y al sexto puesto en el escalafón actual de los 800 metros.

Mientras, Sánchez vino con su entrenador y padrastro, José París.

“Vamos a estar en prácticas livianas para llegar a las eliminatorias. Este año venimos más fuertes”, aseguró París.