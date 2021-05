El skater boricua Manny ’El Mella’o’ Santiago clasificó con la mejor puntuación a la final de la modalidad de Street del evento de skateboard Dew Tour, que se celebra en Des Moines, Iowa, y da puntos para las clasificaciones olímpicas de Tokio 2020.

El evento concluye hoy en la tarde.

Santiago entró a la final con la mejor puntuación de las semifinales con 88.10 puntos. Le siguió el francés Aurelien Giraud con 80.00. Un total de 30 competidores participaron en esta etapa. Ocho pasaron a la final.

Por otro lado, su compatriota Steven Piñeiro no clasificó a la final la modalidad de Park del Dew Tour. Finalizó esa etapa en la posición 27 con puntuación de 58.74. Mientras, Vianez Morales, que vio acción en Street, no avanzó a la semifinal de su evento al concluir en la posición 35 en la ronda clasificatoria con puntuación de 1.96. Igualmente, el juvenil Rio Batan Matienzo no pasó a la semifinal en Street al quedar 36 en esa misma ronda con puntuación de 35.93.

Tanto Santiago como Piñeiro están clasificados al día de hoy a Tokio 2020 en sus respectivas divisiones, que debutan olímpicamente en los Juegos de verano. El criterio de clasificación es el escalafón mundial, que cierra el 31 de junio.

Santiago mejora aún más sus posibilidades de clasificar a las Olimpiadas con el pase a la final del evento en Idaho, dijo el presidente de la Federación de Patineta de Puerto Rico, Carlos Tamassini.

“Manny va a subir en el ranking”, declaró Tomassini sin especificar de cuánto será el ascenso. “Definitivamente estará en mejor posición para clasificar”, reiteró.

Tomassini indicó que Santiago ocupa la posición número 14 en el escalafón mundial, y explicó que los mejores 20 clasifican a Tokio. El líder federativo claró que el puesto 14 que ocupa Santiago es neto, sin descartar los atletas mejores clasificados que no llegarán a Tokio porque sobrepasan el límite de cuota de países.