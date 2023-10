Nota del editor: Oprime aquí para visitar nuestro sitio especial con toda la cobertura de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Santiago, Chile- María Pérez, como abanderada, se pondrá más seria en los actos inaugurales de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 este viernes. Porque normalmente, Pérez es de las que desfila a la cola de la delegación, lejos de la seriedad de protocolo.

Pérez y su socio abanderado Jean Pizarro lideran este viernes los actos inaugurales de los Juegos, en los que desfilará una delegación boricua que se acercará a la centena de miembros entre atletas, oficiales, como la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario, y personal de apoyo de la delegación.

Ondearán la bandera y, si hay espacio, le darán un poco de color al momento. Pero sobre todo, darán ejemplo ya que los están observando.

“Llevo años queriendo ser abanderada porque siempre voy atrás (de la delegación) y me robo el show bailando y brincando, robando cámaras. Y ahora estoy en otro lado. Mi familia, mis amigos, la gente de mi barrio, del residencial en que crecí, me van a estar viendo con la bandera. Para mí es un honor. Llevar esa alegría y esperanzas a las personas y jóvenes que van subiendo me llena de mucho entusiasmo, de valor y alegría”, dijo Pérez, natural de Carolina.

Los actos inaugurales inician a las 7:30 p.m. en horario de Puerto Rico y se celebrarán en el Estadio Nacional de Santiago, que tiene capacidad para 48,000 fanáticos. La instalación es la sede de la selección chilena de fútbol y también es un lugar de conmemoración debido a que fue un centro de detención durante el golpe de estado de hace 50 años en este país. Según un reportaje de la Agencia EFE, cerca de 50,000 prisioneros pasaron por el Estadio Nacional entre septiembre y noviembre de 1973.

Allí estará la delegación de Puerto Rico, pensando también en las decenas de atletas boricuas que no han llegado a Santiago porque el calendario de sus competencias ocupa la segunda semana de los Juegos. Otros decidirán quedarse descansando en la Villa Panamericana, pues comienzan a competir temprano el sábado, como el gimnasta Andrés Pérez.

“Lo más importante es que se lo disfruten, que es una experiencia única, que para nosotros es un honor estar detrás de la bandera y exponerla a nivel panamericano y mundial. Que vayan allí con mucho orgullo”, dijo Andrés Pérez.

La inauguración hará oficial la decimoctava participación de Puerto Rico en Juegos Panamericanos, incluida la edición San Juan 1979 que la isla organizó y que inauguró en el Estadio Hiram Bithorn. Puerto Rico participa en esta edición con aproximadamente 220 atletas y aspira a llegar o superar las 24 medallas que acumuló en la edición Lima 2019.

Como es tradicional, la inauguración estará acompañada de los actos protocolares, como la juramentación del atleta, el mensaje del presidente del país, Gabriel Goric, y la esperada música que tendrá como artista principal al colombiano Sebastián Yatra.

Los Jaivas, Los Tres, Los Bunkers, Ana Tijoux y Movimiento Original son otros grupos invitados a la fiesta.