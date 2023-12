Para María Pérez, quien fue reconocida el jueves por el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) junto a otra treintena de atletas, el deporte salvó su vida.

Desde que empezó a practicar artes marciales a los nueve años, nunca la tuvo fácil. Pero en vez de utilizar su difícil pasado como sofá, lo convirtió en trampolín.

“Vengo de un residencia público, de una barriada. He tenido que luchar para mantener mi vida por buen camino”, expresó Pérez a El Nuevo Día el jueves, durante la anual Premiación Olímpica del Copur celebrada en el hotel Sheraton Convention Center, de San Juan, y en donde fue homenajeada junto al también judoca Adrían Gandía.

“Me encantaría decir tantas cosas. Quisiera escribir un libro para que sepan mi historia...”.

Acto seguido, Pérez se detuvo a observar la placa que le otorgó el Copur como deportista sobresaliente. Levantó su mirada e indicó: “Esto para mi es superación. Representar a mi país me llena siempre de mucha emoción y felicidad. Por mí, por Gandía, por Sairy Colón y el resto de mis compañeros”, agregó.

Pérez fue, junto al arquero Jean Pizarro, la abanderada de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, en donde se quedó con la medalla de plata en la categoría de -70 kilogramos.

La atleta de 34 años, oriunda del residencial Torres de Sabana, en Carolina, es tres veces medallista en dicha justa. Logró la presea de bronce en las ediciones de 2019 y 2011.

Además, fue subcampeona en el Mundial de Budapest en 2017, ganando igualmente múltiples medallas en Grand Prix, y en Campeonatos y Copas Panamericanas. Consiguió el oro en los Centroamericanos de Mayagüez 2010, plata en San Salvador y otro par de bronces en Barranquilla 2018.

La judoca María Pérez celebra su medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Muchas personas han conocido el judo porque he sobresalido. Me enorgullece estar aquí. Pensar que mi vida ha cambiado, y que ha sido para bien, me motiva a inspirar a otros jóvenes”, destacó.

“Hay veces que la vida es dura con nosotros, pero nos premia. Siempre se presenta una oportunidad. El deporte me ha llevado eso. Estoy sumamente contenta por este reconocimiento y espero seguir teniendo salud para continuar. Estoy feliz, aquí está mi familia”, añadió.

Enfocada en París 2024

Por otro lado, después del Día de Reyes, Pérez partirá nuevamente hacia España, en donde se acuartelará para afinar detalles rumbo a la recta final del ciclo olímpico.

La meta final, París 2024.

“El plan es estar bastantes meses fuera. Unos siete meses, para ser precisos. Buscar ese sueño que se nos ha escapado dos veces”, explicó Pérez, aludiendo una medalla olímpica, un logro que le falta en su laureado resumé.

Pérez tiene dos participaciones olímpicas, en Río 2016 y Tokio 2020, en donde quedó en la novena posición.

“Quiero dar lo mejor de mí. Prepararme lo mejor que pueda. Traer esa gloria al país”, indicó.

La carolinense aseguró que viajará, también, a Portugal, Francia y que espera volver a Japón.

“El próximo año hay muchos eventos hasta que acabe la clasificación en junio. Ahí es cuando salen los clasificados a París. Quiero cumplir ese sueño que tengo de pequeña”, apuntó.