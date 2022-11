A sus 29 años, la boricua Mariecarmen Rivera posee un currículo deportivo diverso que la llevado a representar al país por más de 15 años en varias disciplinas.

Comenzó con la gimnasia a los seis años y su primera experiencia de envergadura fue en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Cartagena 2006, donde -precisamente- compitió en este deporte. Repitió en ese mismo deporte en los Juegos Panamericanos de Río 2007.

Luego quiso practicar canotaje, y representó a la isla en los Centroamericanos de Mayagüez 2010 y en los Panamericanos de Guadalajara 2011. También estuvo en los Centroamericanos de Veracruz 2014 y los Panamericanos de Toronto 2015.

Y ahora está de regreso en el deporte de Stand Up Paddle, con el que obtuvo una medalla de bronce en los Panamericanos de Lima 2019 y otra en el Campeonato Mundial de Stand Up Paddle y Paddleboard, que se celebra en Puerto Rico desde el 28 de octubre hasta el 6 de noviembre.

PUBLICIDAD

De hecho, ya consiguió un pase para sus próximos Panamericanos, que se realizarán en Santiago en 2023 gracias a su desempeño en el Mundial.

“Me había retirado del deporte (luego de Toronto) y había empezado el Stand Up Paddle (SUP) cuando no era olímpico. Luego, en el 2019 lo hicieron olímpico y vi una oportunidad ahí. Representé a Puerto Rico en los Panamericanos de Lima, donde obtuve mi primera medalla panamericana, que fue bronce. Luego de eso, seguimos”, compartió la deportista en entrevista con El Nuevo Día.

Maricarmen Rivera ganó un medalla de bronce en la modalidad SUP Sprint Race en el Mundial que se celebra en la isla. (ISA)

Rivera ponchó su boleto a los Panamericanos de Chile el lunes al quedar tercera entre las deportistas del continente americano que compitieron en el evento Técnico del Mundial de SUP y Paddleboard. Hizo el recorrido de tres millas -marcados por boyas- con tiempo de 30 minutos y 56 segundos (30:56) para terminar en la séptima posición entre 12 competidoras.

La atleta contó que su retiro se debió a que quiso enfocarse en sus estudios, pues estaba por terminar su bachillerato. Posteriormente estudió para convertirse en quiropráctica, profesión que ejerce actualmente.

Rvera es natural de Cidra, un pueblo montañoso de la región central de la isla conocido por su equipo de béisbol de la Doble A, los Bravos, y no necesariamente por deportes acuáticos. Sin embargo, su amor por el agua la llevó a cambiar su rumbo.

“Empecé a practicar deportes de agua cuando estaba en mis últimos años de high school en Cidra. Yo estudiaba en Cidra y hacía gimnasia en la Federación (en las instalaciones de la Federación Puertorriqueña de Gimnasia) en Carolina”, dijo.

PUBLICIDAD

“Pero yo me retiré como a los 16 años de la gimnasia. Después de eso, como me gustaba ir a la playa y remar, me quedé en el agua. Me gustan los dos (deportes), pero no puedo vivir sin el agua y sin la costa”, estipuló.

La competidora sostuvo que las tres disciplinas que ha practicado le han brindado satisfacciones, pero el SUP le ha dado sus mayores logros.

“Todas me sirvieron de desarrollo para ser la persona que soy hoy día. Pero los mayores logros los he obtenido en este deporte, así que me vislumbro aquí por más tiempo”, puntualizó.