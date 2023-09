Para María Fernanda “Marife” Torres, el 2023 ha sido un año de “reubicar” ciertas cosas de su juego.

Si bien sus objetivos trazados a inicios de año no se han cumplido del todo, la golfista boricua se mantiene positiva y haciendo el trabajo.

“Esto es parte del deporte. Aquí nunca se para de trabajar. Somos un equipo de trabajo que no se quita”, expresó la jugadora de 28 años a El Nuevo Día.

Tras no lograr el corte en el Kroger Queen City Championship de Cincinnati, correspondiente al LPGA Tour, la puertorriqueña se alista ahora para disputar desde este viernes el Guardian Championship, en Alabama, torneo que ya ganó en 2022.

Contrario al Kroger Queen City Championship, el Guardian Championship forma parte del Epson Tour, que es el torneo de clasificación oficial al LPGA.

“Me encanta el área. Me gusta el campo. Pero sigue siendo un año nuevo. Hay que jugar los 54 hoyos. Esto no es algo fácil, hay que hacer el trabajo”, agregó Torres, quien en su carrera ha terminado tres veces en el ‘Top 10′ en dicho tour.

Con una temporada de altibajos similar a la actualidad, Marife se impuso en la pasada edición del evento con un total de 202 golpes, 14 bajo par, y solo registró dos ‘bogeys’, consiguiendo 16 ‘birdies’.

Aquello fue su primer triunfo como profesional.

Pero más allá de obsesionarse para este torneo en específico, Torres explicó que piensa a largo plazo.

“No quiero (ganar) uno, los quiero todos. Soy ambiciosa. No quiero enfocarme en un solo resultado”, sostuvo.

“Aquí no se para. He hecho varios cambios y ajustes. No quiero ser la misma jugadora, quiero ser mejor”, añadió.

A Torres le quedan cuatro eventos en el año, incluyendo el de este fin de semana.

Marife Torres confirmó que estará en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. (Carlos Giusti/Staff)

“Serán dos del Epson Tour y otros dos de LPGA. Siempre hay oportunidad para mejorar. Estoy tratando de hacerlo semana a semana. De poder disfrutar cada tiro. Eso hace la diferencia”, destacó.

“Gracias a Dios tengo un buen estatus que me permite jugar ambos torneos. Me siento más madura. Hay muchas cosas positivas pasando, aunque no se reflejen en los resultados. Tengo que aferrarme al proceso. No han sido los años más fáciles, pero he aprendido. Ya son casi 20 años jugando este deporte. Uno a veces tiene que darse duro para aprender”, indicó.

Con la intención de ir a Santiago 2023

Por otro lado, Torres dijo que, de momento, su intención es representar a Puerto Rico en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

“Hasta el momento, sí voy”, manifestó.

Tantos los Panamericanos como los Juegos Centroamericanos y del Caribe, no suman puntos en el ranking mundial, que finalmente es el que da el boleto a los Juegos Olímpicos.

“Yo represento a la isla todos los días. Pero siempre que tenga el chance de, también hacerlo en estos eventos, lo haré. Siempre y cuando no conflija”.

Torres formó parte de la delegación boricua en las recientes Olimpiadas de Tokio 2020, así como los Centroamericanos de Veracruz 2014 y los Panamericanos de Toronto 2015. Igualmente, de San Salvador 2023. Allí conquistó la medalla de plata, la primera presea femenina en ese deporte para Puerto Rico.

“Tengo trabajo por hacer, si quiero clasificar a las Olimpiadas”, sentenció.

La boricua ocupa el puesto número 593 del ranking mundial.

A París 2024 clasifican 60 jugadoras, las primeras 15 del escalafón de forma directa. Los países no se pueden repetir.

En Tokio 2020, la puertorriqueña cerró en la posición número 48.