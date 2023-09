Rafael “Rafa” Campos no es el mismo jugador –ni persona– de hace un año. Su transformación física lo evidencia.

Si tiene un ‘tee time’ durante un fin de semana de evento de golf a las 6:30 a.m., unas cuatro horas antes ya se está levantando para hacer trabajo de gimnasio.

Se siente motivado, con un nuevo estilo de vida. Uno que lo tiene disputando por primera vez en siete años, una temporada completa sin lesiones.

“Uno se va adaptando. Tuve que cambiar la rutina. El físico que yo tenía, comparado con lo que requiere este tipo de deporte… El cuerpo batallaba demasiado contra eso”, expresó Campos a El Nuevo Día en la YMCA de San Juan, en donde se anunció que por tercer año consecutivo apadrinará el torneo de golf invitacional, que recauda fondos a beneficio de programas y servicios deportivos.

Campos, de 35 años, explicó que hace exactamente un año formó un extenso grupo de trabajo con la visión de cumplir cuatro misiones de 2023 a 2024, año en que se disputan los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Llegué a bajar como 50 libras. Ahora he subido unas 10, pero creo que es más músculo que otra cosa”, sostuvo el número 334 del ranking mundial.

“Pero entreno todos los días en el gimnasio de lunes a domingo. Me ha cambiado todo. Físicamente me siento excelente. Como la transformación fue bastante rápida, se siente diferente”, añadió.

La meta principal de los cuatro puntos establecidos por Campos y su grupo de trabajo era no lesionarse que, a falta de tres torneos que le quedan en el año, se encamina a cumplirla.

“Honestamente, no jugaba un año entero desde hace seis o siete temporadas”, destacó. “Es chulo. No he logrado completar todas las cosas que me propuse, pero el hecho de estar bien y disfrutar, de lograr cosas que antes no podía, me llena de satisfacción”, agregó Campos.

La segunda meta para el golfista es ganar un torneo que le suba posiciones en el ranking mundial, con tal de acercarse de su sueño de volver a competir en una Olimpiada. También que le permita subir al PGA Tour.

No lo ha conseguido, pero sí ha estado cerca.

A finales de junio, finalizó en el segundo puesto del Compliance Solutions Championship. Dicho lugar le subió 215 puestos en el ranking.

Luego de jugar en Tennessee, Rafa Campos irá a Ohio e Indiana. (Carlos Giusti/Staff)

Semanas antes, en mayo, concluyó empatado en el cuarto lugar del Visit Knoxville Open. Y en abril, terminó empatado en el séptimo lugar del Home Town Lenders Championship.

“He tenido buenos chances, pero no he ejecutado, que es lo que me lleva al tercer punto: la consistencia”, abundó Campos.

“A consecuencia de no ser consistente, no he podido ganar un torneo. Es algo que seguimos trabajando. No he logrado sobresalir en momentos claves”, dijo.

“Y la misión final, que es clasificar a París 2024. Me quedan tres torneos este año para seguir subiendo puntos en el ranking. Tengo hasta abril de 2024 para la clasificación olímpica”, aseguró el jugador.

Campos partirá este domingo a Nashville, Tennessee, para competir en uno de los tres eventos que le quedan en el año.

Luego, irá a Columbus, Ohio, y finalizará la temporada en Evansville, Indiana.

“Allí sabremos si subimos al PGA Tour de cantazo o si me quedo en el nivel que estoy”, apuntó Campos, que reside en la isla.