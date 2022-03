El regreso del Ironman 70.3 Puerto Rico no trató bien este domingo ni a los ganadores.

Ante condiciones de fuertes vientos y lluvia presente en sus primeras etapas, el brasileño Breno Melo fue el ganador general de la prueba con tiempo de 4:14.08.

Melo, entrenador de tríalo de la Universidad de Boston, enfrentó también las condiciones en la carretera.

“Fue una carrera dura. Vivo y entreno en Boston y no estoy acostumbrado al calor ni la viento. Entreno bajo techo. Y en la bicicleta cogí un boquete y perdí mi suplido de alimentos y me tuve que parar a arreglar la cadena. En adelante, decidí ir despacito para preservar energía”, dijo Melo.

Sobre 1,300 atletas procedentes de 45 países diferentes y Puerto Rico cruzaron hoy la meta, informaron los organizadores en comunicado de prensa.

El tramo de 56 millas de la bicicleta salió de El Escambrón en San Juan hacia Dorado. Precedió al tramo de 1.2 millas de natación, que se hizo sobre las aguas de la Laguna de El Condado. Y sucedió al tramo pedestre de 13.1 millas, que se corrió en un circuito en el islote de San Juan.

El viento fue el principal elemento que tuvieron que considerar en la carrera. Fue constante y tuvo ráfagas de 30 millas por hora. Los ciclistas sufrieron el viento de regreso de Dorado. El viento también afectó a los corredores pedestres.

Melo dijo que estaba en tercer lugar al tramo pedestre. Comenzó a descontar hasta que atrapó a Oliver Noglotte en la primera milla. Dijo que se despegó de Noglotte cuando dio un halón sin respuesta.

“La estrategia fue ir despacito, controlado, conservando energías”, dijo. “Estuvimos (con Noglotte) corriendo una milla juntos, hasta que llegamos al fuerte (San Cristóbal) y ahí el se quedó”, dijo.

Segundo arribó Noglotte con 4:17.47. El tercer lugar fue para Anthony Didion con 4:24.13.

El Ironman 70.3 no se celebraba desde el 2019 por la pandemia de COVID-19.

Román, el mejor boricua

El mejor puertorriqueño fue Fabián Román, quien salió primero del agua y fue en segundo lugar al tramo de la carrera, pero ya iba con las energías bajas por el viento que le azotó y le cansó, y finalizó con tiempo de 4:27.18, muy por encima de su tiempo personal de 4:01.

“Mi meta general era ganar todo el evento. No tuve un buen día. Es el tríalo más duro que ha tenido en toda mi vida. Estoy contento por ser el primer puertorriqueño, pero no contento con mi carrera. En la bicicleta tengo instrumentos que me dicen como voy y los números no eran a mi favor. Esta vez no hizo tanto calor, pero hizo tanto viento que lo hizo igual de retante”, dijo Román.

Román fue sexto lugar en la general.

La boricua y excorredora nacional Melissa Ríos subió al podio en su rama al finalizar tercera en la general con tiempo de 4:55.25. La primera mujer fue la canadiense Deborah Eckhouse, quien finalizó con tiempo de 4:49.47, seguida por la dominicana Brenda Schaupp con tiempo 4:53.53.

Emotivos los relevos

Hubo 66 equipos de relevo en el evento, algunos con una dosis subida de emociones y otro con notoriedad.

En un relevo nadó David “El Delfín Boricua” Torres Rivera, el reconocido atleta con Síndrome Down. Lo hizo para el equipo Manda Fuego. Torres Rivera se convirtió en el primer nadador con Síndrome Down en participar en este evento y completó el nado de 1.2 millas en 31 minutos. El equipo completó el evento en 4:59.26 para el quinto lugar en su categoría.

Otro relevo emocional fue el de los atletas y pacientes de Parkinson: Samuel Ubiñas, Abraham Joaquín y Alfredo Ruiz. Aspiraban en la tarde a completar en evento dentro de las siete horas acumuladas.

También, el exgobernador Ricardo Rosselló hizo el tramo de carrera de un relevo.

Hubo sobre 1,900 atletas inscritos, incluyendo 66 equipos de relevos.

El reconocido y veterano triatleta boricua Carlos Lomba llegó a la meta justo antes de que el cielo se despejara y saliera el sol. Lomba, de 57 años, finalizó el evento con tiempo de 4:57.23, bueno para el cuarto lugar en la categoria de 55-59 años.

Lomba fue otro de los que sufrió las condiciones de los elementos.

“Definitivamente, es el día de más viento aquí”, dijo el veterano Lomba sobre el evento que comenzó en el 2012.