Aunque no consiguieron adelantar a la final ni uno de los cuatro espacios disponibles para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, los puertorriqueños Max Torres y Dave de Armas lograron posicionarse entre los primeros 15 a nivel mundial en el evento de SUP surf del Campeonato Mundial de Stand Up Paddle y Paddleboard, que se realiza en San Juan.

Ambos atletas cayeron este jueves en la ronda de repesca cinco, donde comenzaron a competir esta mañana y culminaron en la posición global número 11. Torres, de 20 años, quedó tercero en el heat 2 con marcador de 9.96. El nipón Taka Inoue (12.37) ganó esa vuelta, seguido del mexicano Felipe Rodríguez (11.23).

De Armas, de 21 años, también quedó tercero con puntuación de 5.86 en el heat número 1, en el cual se midió al japonés Riki Horikoshi (11.53) y el peruano Tamil Martino (9.33).

El evento fue ganado por el brasileño Luiz Diniz, que obtuvo uno de los cuatro cupos a Santiago. Le siguieron el francés Benoit Carpentier y el estadounidense Zane Schweitzer, que consiguió el segundo boleto.

Rodríguez, que quedó octavo y Martino, que llegó noveno, se llevaron los últimos dos pases a los Juegos Panamericanos.

“Lamentablemente, no puedo controlar el mar y las olas no me cooperaron, pero quedé quinto (en la zona panamericana) y eran cuatro cupos para los Panamericanos. Todavía tengo la oportunidad en los Panamericanos de Panamá (PASA Games) y para ahí vamos con todo”, expresó Torres, al mencionar el último clasificatorio a los Juegos de Santiago 2023.

El atleta, al que le quedan las competencias de prone paddleboarding y relevos, explicó que la estrategia que tenía no le salió tal y como esperaba, pues su tercera ola no fue como pensaba. Sin embargo, insistió en que estaba contento con su desempeño.

Dave de Armas concluyó su participación en el Mundial este jueves en el undécimo lugar de la modalidad SUP surf. (Especial GFR Media/Miguel J. Rodríguez)

“Mi estrategia es un coger una ola rápido, espero un backup rápido y después espero para mi tercera ola para solidificar mi posición. Pero al esperar mi tercer ola, nunca me salió”, explicó el deportista que es parte de la delegación que competirá en la primera edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mar y Playa Santa Marta 2022, que se realizarán en Colombia del 19 al 25 de noviembre.

De igual forma, De Armas reconoció que no tuvo su mejor desempeño este jueves y expuso que se quedó con el deseo de hacer más.

“Esta mañana no me fue como quería, pero creo que tuve una buena participación porque llegué a las semifinales de repechaje junto a Max. Creo que lo hice bastante bien, aunque las condiciones no estaban muy favorables”, expresó el deportista de 21 años.

“La olas se aflojaron hoy. Estaban bien lentas, pero bregué con la situación. Quise hacer más porque sé que tengo un surfing bastante dominante, pero creo que mi estilo de surfing requiere unas olas con fuerza y esta playa (El Escambrón) no me favorece, pero creo que lo hice bien”, reiteró De Armas, que concluyó su participación en el Mundial hoy.

Mientras, el presidente de la Federación de Surfing de Puerto Rico, Oscar Martínez Borrás, destacó el trabajo realizado por los dos boricuas, que se midieron de tú a tú con los mejores deportistas del mundo.

“Max y Dave, ambos se posicionaron sexto y séptimo a nivel mundial, demostrando que están entre los mejores atletas del mundo en la categoría SUP Surf. Aquí tenemos el más alto nivel. Se midieron contra Francia, que fueron los campeones en el último Mundial de 2019; Brasil, Estados Unidos, México, que son las potencias. Hemos visto que su nivel está junto con los mejores”, estipuló Martínez Borrás.

“Sabemos que esa clasificación panamericana en el próximo clasificatorio que va a ser en Panamá está en sus manos. Es cuestión de seguir entrenando y trabajando”, manifestó el líder federativo.

Martínez Borrás explicó que mañana, viernes, se realizará la carrera de larga distancia SUP en ambos sexos. Es un recorrido de 11 millas con salida en la laguna del Condado y llegada al Escambrón. Las mujeres saldrán a las 8:00 a.m. y los varones a las 12 del mediodía.

“Es una ruta que mezcla todo. Tiene ‘flat waters’, tiene área con olas, ‘upwind’, ‘downwind’... Los atletas están muy entusiasmados”, declaró Martínez Borrás.

Ricardo Ávila y Edwin Cornier en la rama masculina y las juveniles Amelí Matos Vega y Camila Amador en la femenina serán los representantes de Puerto Rico en esa competencia.

Mañana también habrá competencia de la modalidad prone en distancia en ambas ramas. Competirán los boricuas Rubén “Babby” Quiñones y Sussette Vélez.