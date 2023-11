Nota del editor: Oprime aquí para visitar nuestro sitio especial con toda la cobertura de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Santiago, Chile - El veterano luchador puertorriqueño Edgardo López enganchó las zapatillas este sábado luego de perder su combate de cuartos de final de los Juegos Panamericanos 2023, y su gesto recibió el apoyo del público.

Luego de ser vencido 6-0 por el estadounidense Cohlton Schultz en los 130 kilogramos (kg) de la modalidad grecorromana, López se sentó en el medio del colchón, se soltó los gabetes de sus zapatillas y las entregó al juez de la lucha para simbolizar su retiro competitivo del deporte.

Los presentes en el Centro de Entrenamiento Olímpico respondieron a la acción del boricua con aplausos y palabras de apoyo, lo que llenó de emoción a López.

“Me llenó de orgullo y de emoción porque es bueno que reconozcan lo mucho que uno se ha fajado para llegar aquí. Que te reconozcan, de verdad, me llena de orgullo”, dijo el deportista de 32 años.

Edgardo López se quitó sus zapatos de lucha en señal de su retiro. (Ramon "Tonito" Zayas)

Luego de su gesto, el boricua avanzó al combate por el bronce luego que Schultz llegara a la final. En en la lucha por el tercer lugar, López cayó ante el venezolano Moisés Pérez por 10-2.

Schultz se quedó con la plata, mientras el cubano Oscar Pino se llevó el oro.

El presidente de la Federación de Luchas Asociadas de Puerto Rico, Obed Santana, reconoció las aportaciones de su atleta.

“Se despide Edgardo López Morell de los escenarios competitivos como atleta, y la Federación de Luchas Asociadas de Puerto Rico le dice hasta luego. Edgardo siempre contarás con nuestro respeto, admiración y apoyo en tus futuros planes dentro de la lucha olímpica”, manifestó Santana en declaraciones escritas enviadas a este medio.

“Eres un gran ejemplo para todos. Excelente atleta, profesional, pero sobre todo un gran ser humano. Gracias por representarnos con orgullo, humildad y valentía y por siempre poner el nombre de Puerto Rico en alto. Tu dedicación y tus logros siempre estarán en la historia de nuestro deporte de lucha sin que pase por desapercibido”, añadió.

El otro luchador boricua que vio acción en la jornada sabatina, José Jourdan (97 kg), fue eliminado en cuartos de final por el estadounidense Josef Rau.

Repasa su carrera

López comenzó a practicar lucha en el 2001 en la Escuela de los Deportes de Carolina bajo los entrenamientos de Juan Manuel Fernández, a quien considera su coach de toda la vida y su padre.

A nivel adulto, Santiago 2023 fueron sus cuartos Juegos Panamericanos. También vio acción en cuatro Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El fin llegó con una llave de Schultz al cuello de López, que cayó de espaldas dominado en el segundo minuto de acción del primer asalto. López y su equipo de trabajo informaron que el atleta llegó a Chile lesionado del cuello.

La lucha ha sido “todo” para él, dijo el propio atleta, porque le dio propósito y respeto luego de una niñez vulnerable porque “era gordito y chiquito”.

“Mi carrera ha sido mágica”, declaró.

“La lucha me ha dado todo. Perdonen la expresión, pero de ser un muchacho chiquito y gordito me pude ver en eventos de cadetes, Panamericanos y cogí medallas hasta llegar al nivel adulto. Pude hacer ambos estilos: libre y greco. No todo el mundo puede hacer eso. Y tuve opciones de ganar medallas. Más que todo, estoy agradecido”, puntualizó.