El deporte internacional libró una batalla en 2020 de 10 asaltos con el COVID-19 a partir de marzo, ganando algunos episodios y estando entre las cuerdas en otros.

El positivo a coronavirus del pívot del Jazz de Utah, Rudy Gobert, no solo dio paso a la posposición de la NBA en marzo, sino que también llevó a otras competencias de primer orden en el mundoa a seguirle los pasos mientras aumentaban los casos.

Fue una primavera histórica sin deportes, con excepciones en el fútbol de Nicaragua y Bielorrusia. La angustia arropó a los fanáticos sin entrenamiento deportivo, y encontraron refugio en partidos del pasado y documentales, en especial The Last Dance en abril sobre Michael Jordan y los Bulls de Chicago.

También, se vivió un verano sin Juegos Olímpicos, Eurocopa, Copa de América y Wimbledon, entre otros certámenes aplazados para el 2021.

A partir de julio comenzó a verse luz al final del túnel con la reanudación de algunas ligas y el inicio de otras de manera acortadas para exitosamente coronar sus respectivos campeones y, en el proceso, darle alegría y motivación a los aficionados en medio de tanta incertidumbre y dolor.

A continuación, algunos de los grandes momentos deportivos a nivel internacional este año.

Lakers: reyes en la ‘burbuja’ de la NBA

Tras varios meses de inactividad, la acción de la NBA regresó en julio en un concepto de ‘burbuja’, hospedando a 22 de los 30 equipos en las instalaciones de Walt Disney World en Orlando, Florida, para terminar, sin fanáticos en las gradas, la competencia con ocho partidos de fase regular, más los playoffs.

Al final, los Lakers de Los Ángeles fueron los últimos en salir del encierro con el campeonato en sus manos, el número 17 de la franquicia y el primero en 10 años.

Los ganaron todo con la carga emocional de la inesperada muerte de Kobe Bryant, fallecido en enero debido a un accidente de helicóptero junto con su hija de 13 años y otras seis personas.

LeBron James, Anthony Davis y el resto del quinteto lo honraron de la mejor manera posible: doblegando en seis partidos al Heat de Miami en la final.

LeBron James, de los Lakers, posa con su cuarta sortija de campeonato en la NBA. (Marcio Jose Sanchez)

“Todo lo que queríamos era hacer esto por él. Sé que él está mirando hacia abajo y está orgulloso de nosotros”, dijo Davis.

Para James, fue su cuarto campeonato en una novena final, el tercero con un equipo diferente. Además, se convirtió en el jugador con más partidos de postemporada jugados en la historia. Ya es el número uno en puntos anotados, triple-dobles, minutos jugados y robos de balón en finales.

Los Dodgers finalmente ganan la Serie Mundial

Tras diferencias entre la Asociación de Jugadores y la Oficina del Comisionado sobre la paga de los jugadores, la MLB decidió jugar 60 partidos a partir de julio en todos los parques de la nación, excepto Canadá, sin fanáticos y con la expansión de equipos participantes en la postemporada.

Al final, los Dodgers de Los Ángeles salieron airosos derrotando a los Rays de Tampa Bay en seis encuentros para ganar su primer Seri Mundial desde el 1988. La conquista fue celebrada también por los puertorriqueños Enrique “Kike” Hernández y Edwin Ríos, integrantes de la novena campeona.

“Nunca nos detuvimos. Estábamos listos para lograrlo en cuanto comenzamos. Luego, simplemente continuamos con nuestro trabajo”, dijo el siore Corey Seager, el Jugador Más Valioso del Clásico de Otoño.

Corey Seager, de los Dodgers, cargó con el premio de Más Valioso en la Serie Mundial. (Tony Gutierrez)

Los Dodgers lo ganaron todo en el nuevo parque de los Rangers de Texas, el Global Life Field, instalación que permitió una cantidad limitada de fanáticos en las butacas durante la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, más el Clásico de Otoño.

El final de la temporada fue uno agridulce con la noticia del positivo a COVID-19 del tercera base de los Dodgers, Justin Turner, quien fue removido en el octavo inning del sexto juego como precaución para evitar más contagios. En una escena surreal, Turner hizo caso omiso de las órdenes de las autoridades y volvió al terreno para posar con sus compañeros con el trofeo.

Triunfan Nadal y Osaka

En el poco tenis que se jugó en el 2020, vimos a Rafael Nadal, con mascarilla puesta, levantando su 13er título de Roland Garros, su victoria 100 en la arcilla de París y empatar el récord histórico de 20 centros de Grand Slam con Roger Federer.

En femenino, la japonesa Naomi Osaka conquistó su tercer título de Grand Slam al ganar el U.S. Open, a la misma vez que alzó su voz para hablar sobre la injusticia racial y la brutalidad policial.

Durante un torneo de preparación para el prestigioso certamen en Nueva York Osaka —cuyo padre es haitiano y su madre nipona —declaró que no jugaría su semifinal, sumándose a figuras de la NBA y de otros deportes en una protesta por el ataque a tiros de Jacob Blake, un hombre negro, a manos de la policía. A raíz de su decisión, la competencia se detuvo completamente por un día.

La japonesa Naomi Osaka ganó el Abierto de Estados Unidos en septiembre pasado. (Seth Wenig)

“Existen claramente muchos asuntos relevantes. Este en especial me llegó debido a mi propia formación y también durante la pausa de la gira del tenis tuve tiempo de ver y leer noticias a detalle por primera vez en mi vida. Este verano en Estados Unidos, las tensiones fueron altas y llegaron a un punto de ebullición. Fue el momento correcto para que yo alzara la voz”, señaló Osaka.

El Liverpool y Real Madrid reinan en el fútbol

En Europa, el Liverpool acabó con una sequía de 30 años para ganar la Liga Premier de Inglaterra. El título quedó asegurado cuando Chelsea venció 2-1 al Manchester City en Londres el 25 de junio. La conquista provocó una locura entre los hinchas de Liverpool, quienes se tiraron a las calles a celebrar y olvidaron por completo que se encontraban en medio de una pandemia.

Mientras en España, el Real Madrid ganó el campeonato por ocasión núm. 34 al derrotar al Villarreal 2-1 el 16 de julio, restándoles un partido en calendario.

El Real Madrid alcanzó el campeonato número 34 en la liga de España. (Rodrigo Jiménez)

Los Chiefs salieron airosos en el Super Bowl

En febrero, cuando el COVID-19 aún no se manifestaba con fuerza en Estados Unidos, la NFL celebró su gran fiesta con el Super Bowl LIV efectuado con la presencia de miles de fanáticos en el Hard Rock Live Stadium en Miami, Florida.

Los Chiefs de Kansas City ganaron su primer Super Bowl en medio siglo, apoyados en el joven quarterback Patrick Mahomes, quien se ha convertido en toda una celebridad luego de firmar un contrato de 10 años y $503 millones. Mahomes fue el Más Valioso del partido final.

Mahomes fue el Más Valioso del Super Bowl con los Chiefs. (David J. Phillip)

Kim Ng hace historia en las Mayores

Más puertas comenzaron a abrirse para la mujer en el deporte en 2020 cuando Kim Ng, de ascendencia asiática, fue nombrada gerente general de los Marlins de Miami, convirtiéndose en la primera fémina en ocupar ese puesto en cualquiera de las principales ligas deportivas de Estados Unidos.

“Es un homenaje a la idea de que simplemente tienes que seguir arando. De eso se trata. Es como lo que le decimos a los jugadores: puedes estar deprimido y molesto durante algunos días, pero es todo. Tienes que regresar, y es lo que he podido hacer. He sido derrotada y he estado desanimada múltiples veces, pero no pierdes la esperanza”, declaró Ng sobre su nombramiento.

Kim Ng fue nombrada la nueva gerente general de los Marlins de Miami. (Ramon " Tonito " Zayas)

En el football americano colegial, la portera del equipo de fútbol de Vanderbilt Sarah Fuller se convirtió en la primera mujer en participar en un encuentro de la división Power 5, al realizar una patada de salida por los Commodores ante Missouri, el pasado 28 de noviembre.

Dos semanas después, volvió a hacer historia, como la primera mujer en anotar dos puntos extra, en el duelo frente a Tennessee. El uniforme de Fuller fue enviado al Salón de la Fama del Fútbol Americano Colegial para congelar el logro que rompió la barrera de género

“En todo este tiempo la pregunta ha sido si puedo lograrlo, si soy suficientemente buena para hacerlo. El tema no era si yo soy una chica. Así que es algo que aprecio de verdad. Al final, me trataron como una deportista, y eso es lo mejor que yo podía haber pedido”, sentenció Fuller.