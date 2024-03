Mónica Puig llega emocionada a la isla para participar en el Ironman 70.3: “Tengo la ilusión de hacer cosas grandes”

Aunque está confiada en el entrenamiento que ha realizado por los pasados meses y se siente más segura de sí misma y de lo que puede hacer como triatleta, Mónica Puig reconoce que a medida que se acercan los días para competir en el Ironman 70.3 Puerto Rico, que se celebrará este próximo domingo, ha comenzado a experimentar nervios.

La extenista -que se estrenó en esta distancia en la competencia que se realizó en Augusta (Georgia) el 29 de septiembre de 2023- aceptó que siente la presión hacer un buen papel frente a su gente y que desea con todo su corazón conseguir uno de los espacios disponibles para el Mundial del Ironman 70.3 de 2024, que se llevará a cabo en Taupo, Nueva Zelanda, del 14 al 15 de diciembre.

“Este no es mi primer medio Ironman, así que tengo la confianza de poder competir en mi segundo. Pero honestamente estoy más nerviosa ahora porque estoy en Puerto Rico”, reconoció con candidez la primera medallista de oro olímpico de Puerto Rico en una entrevista con El Nuevo Día.

“También sé que he mejorado mucho desde mi primer medio Ironman y tengo una nueva bicicleta. Me he puesto a trabajar muy fuerte a pesar de tener unos meses muy complicados con el trabajo y los viajes, por lo que espero mucho de mí. Espero mejorar mucho mis tiempos y clasificar para el Mundial en Nueva Zelanda. Me estoy metiendo mucha presión, pero también estoy bastante tranquila con eso porque siendo una atleta de alto rendimiento ya retirada, sé cómo bregar con la presión y con estas emociones. Pero si hay una carrera en donde yo quiero clasificar para el Mundial sería Puerto Rico”, reiteró.

Por si fuera poco, la también embajadora de la competencia espera poder mejorar por mucho el tiempo que hizo en septiembre pasado, cuando detuvo el reloj en seis horas, 31 minutos y 27 segundos (6:31:27).

De hecho, dijo que adoraría concluir “en por lo menos cinco horas y 45 minutos”. Si no puede lograr ese registro, se dará por satisfecha con hacerlo en menos de seis horas.

“Cuando me di cuenta en Augusta que podía clasificar al Mundial siendo una aficionada (a los triatlones), se me prendió esta bombilla y me dije: ‘Yo puedo hacer esto’. Es algo muy especial. Estoy invirtiendo mucho tiempo esfuerzo y dedicación porque amo este deporte y quiero conseguir cosas grandes porque todavía soy joven y tengo la ilusión de hacer cosas grandes. No quiero ser profesional porque eso es way out of my league (muy fuera de mi alcance), pero quiero ser buena”, puntualizó.

En esta competencia, los atletas tienen que nadar 1.2 millas, correr 56 millas en bicicleta y concluyen con una carrera pedestre de 13.1 millas. La suma de las tres distancias da un total de 70.3 millas.

Mónica Puig hará su segundo medio Ironman en Puerto Rico. (Suministrada)

De lleno en esta nueva disciplina

Al hablar de los cambios que ha realizado desde que hizo su primer medio Ironman, Puig contó que tanto ella como su esposo, Nathan Rakitt, invirtieron en una buena bicicleta para hacer triatlones porque es algo que planifican hacer por mucho tiempo. De la misma forma, se comprometió con su entrenamiento y con su nutrición.

Sobre este último renglón, Puig reconoció que lo más difícil ha sido el aspecto de la hidratación.

“La hidratación para mí es muy difícil porque yo no soy de tomar mucha agua. Yo tengo una amiga que fue a la escuela conmigo desde joven y ella es nutricionista de triatletas y la sumé al equipo. Ella me dijo que si quería competir bien, tenía que tomar agua. Ella literalmente me escribe todos los días para recordarme que beba agua”, compartió.

Ya sea como triatleta o como comentarista de tenis, Puig reconoció que se siente feliz en esta nueva etapa.

Por un lado, dice que hacer triatlones le “ha traído muchas cosas muy lindas” como “viajar el mundo, pasar mucho tiempo con mi esposo”.

“Y también conocer un mundo, una disciplina nueva donde hay gente que realmente están empujando unos tiempos brutales”, dijo.

“Además, puedo conocer un poco más de otro deporte. Porque cuando hacía el tenis, yo estaba en mi burbuja y yo no salía de eso. Y no sabía qué más había por ahí. Es bien divertido”, manifestó.

Al hablar de su rol en los medios como comentarista de tenis -el cual reconoce que la mantiene muy ocupada- la puertorriqueña sostuvo que le ha brindado mucha confianza en lo que puede hacer y restarle importancia a las críticas que pueda recibir.

“Creo que me ha dado mucha confianza en mí misma, de lo que yo puedo hacer. Yo, como casi toda mujer, me juzgo mucho. Desde que me retiré hasta ahora con esta nueva carrera, empecé a aceptarme más como soy y como hago las cosas. Sé que soy buena persona, que hago las cosas bien y que trabajo muy fuerte. Dentro de todo, he mejorado mucho”, analizó.

“Creo que me ha sacado mucho mi autoestima y lo que yo pienso de mí. Ya no me importa tanto las voces de la gente, de lo que me digan. Tú sabes que si recibo mensajes o lo que sea de que no soy buena en esto, que no sé cómo hablar. Pero en realidad yo sé lo que hago, sé lo que aporto, sé que soy inteligente, sé que yo estudio”.

¿Cómo comparas la Mónica que ganó en las Olimpiadas con la Mónica que está citada aquí conmigo ahora?, se le preguntó.

“Estoy mucho más feliz ahora, porque por la primera vez en mi vida, I know myself (me conozco). Y estoy bastante cómoda y tranquila con la Mónica Puig que soy hoy en día, porque sé lo que he hecho durante mi vida, sé lo que he sufrido, sé lo que he aprendido. Tengo mucha mejor relación con mi familia. Tengo un esposo que hace lo que sea por mí... Tengo mis dos perritos, tengo mi casa”, compartió.