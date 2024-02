Múltiples figuras estelares del surfing vendrán al Mundial en Arecibo: “Viene lo mejor a competir a nuestras costas”

Brasil con un equipo “sólido”

”Soy el primer mexicano surfista en la historia que ha clasificado a unas Olimpiadas. Ha sido una subida y bajada de emociones. Hasta este momento todavía no me he dado cuenta que ese sueño se ha cumplido. Aunque creo que ahorita teniendo todas estas entrevistas ya es como algo que me está diciendo, ‘sí, ya estamos ahí’”.