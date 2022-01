Natalia Nicole Ayala Rivera, joven de 20 años con cinturón negro primer dan de taekwondo y desarrollada en la Escuela del Deporte de San Juan, tenía como meta hacer el Equipo Nacional adulto de dicha disciplina en el inicio de este nuevo ciclo olímpico.

Esta aspiración quedó tronchada la madrugada del pasado miércoles en Hato Rey cuando Ayala Rivera, en proceso de cambiar una goma vacía de su auto en la calle Calaf, en la salida hacia el expreso PR-22 en San Juan, fue atropellada por un vehículo que se fue a la fuga.

El hombre que se detuvo a ayudarla y que sufrió heridas leves tras el impacto, pudo llevarla hasta el Centro Médico de Río Piedras, donde se certificó su muerte ante lesiones de carácter crítico.

El jueves, su maestro de taekwondo en la Escuela del Deporte de San Juan, Luis Graciani, lamentó el fallecimiento de la joven, descrita como una estudiante talentosa y ejemplar en las artes marciales.

Graduada de escuela superior, Ayala Rivera continuaba entrenando en el plantel bajo un programa del Departamento de Recreación y Deportes del municipio. Además de practicar, asistía en las sesiones con los chichos y chicas de la escuela.

“Ella comenzó a practicar el deporte un año antes de entrar a la escuela. Desde séptimo hasta noveno grado lo hizo todo excelente. Fue una atleta responsable y amigable con sus compañeros. Todo el mundo la buscaba”, dijo Graciani, incrédulo por la pérdida de una de sus mejores estudiantes.

Ayala Rivera intentó hacer el equipo de taekwondo para participar en la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) con la Universidad Interamericana antes de cambiarse a Atlantic University College para estudiar diseño gráfico.

Previamente, buscó formar parte del equipo juvenil que participó en los Juegos Escolares de México 2018.

Según Graciani, en la agenda de este año estaba volver a entrenar a tiempo completo en la búsqueda de hacer la Selección Nacional, además de completar el proceso para recibir la cinta negra segundo dan.

“Cuando salió de cuarto año, ya había hecho como 100 torneos. Ella iba a volver a entrenar a nivel de alto rendimiento. Con nosotros después de graduarse, siempre ayudaba a los rangos inferiores, en la forma… Cuando me dieron la noticia primero fue negación. Los estudiantes mismos me llamaban y yo decía que no podía ser ella porque era siempre de trabajo a la casa, los estudios. Es un dolor fuerte. Hay estudiantes que te marcan y ella fue una de esas. Es algo triste”, declaró Graciani.

El director de la Oficina de Turismo de Barceloneta, Carlos Julián Maldonado Dávila, figura como principal sospecho del accidente de tránsito.

El funcionario fue suspendido de sus labores en el municipio en medio de la investigación de las autoridades.

En tanto, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, también se expresó en las redes sociales y calificó a Ayala Rivera como “un orgullo del deporte del taekwondo”.

“Nos unimos en oración a su familia y amigos, rogando a nuestro Señor consuelo en estos momentos de dolor”, escribió Romero en su cuenta oficial en Twitter.