La alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler Rosario, distanció hoy, viernes, a su administración y a su familia de cualquier vínculo con el accidente de tránsito “hit and run” en el que falleció la joven Natalia Nicole Ayala Rivera y del que figura como potencial sospechoso el director de la Oficina de Turismo de dicho municipio, Carlos Julián Maldonado Dávila.

En sus primeras declaraciones sobre el incidente y tras haber suspendido de sus funciones a Maldonado Dávila, la funcionaria afirmó que desconoce detalles sobre cómo y por qué ocurrió el accidente, al tiempo en que indicó que no ha sido entrevistada por las autoridades como parte de la investigación.

“No he tenido acercamientos de la Policía. Es una investigación que está en curso y entiendo que aquí la investigación va dirigida a Carlos Julián Maldonado”, afirmó Soler Rosario en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“Lo que le puedo decir es que no somos familia, ni somos amigos, aparte de tener una relación laboral... Barceloneta es bien pequeño. Aquí todo el mundo se conoce. Tenía una relación personal con él como la tengo con mi director de saniamiento, con mi vicealcalde y el personal de Bellas Artes, porque mi pueblo es pequeño y aquí todo el mundo se conoce”, añadió.

El accidente ocurrió a eso de las 12:12 a.m. del pasado miércoles cuando Ayala Rivera, de 20 años, se detuvo en la calle Calaf, hacia la salida que da a la PR-22, en San Juan, luego de que se le vaciara una goma a su automóvil.

Un hombre identificado como Carlos Sosa Bigio se detuvo a ayudarla y momentos después ambos fueron atropellados por un conductor que se fue a la fuga. La joven recibió heridas de carácter crítico en el acto, mientras que Sosa Bigio resultó con heridas leves, por lo que pudo levantarse y llevar a Ayala Rivera hasta el Centro Médico de Ríos Piedras, donde se certificó su muerte.

De los detalles preliminares del vehículo involucrado, la Policía indicó, que era una guagua de color oscuro. Al día siguiente, el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, Luis Díaz Muñoz, confirmó que la pesquisa que habían iniciado apuntaba hacia Maldonado Dávila como el dueño del vehículo que provocó el accidente: una guagua BMW, de color azul.

Desde entonces, varias alegaciones, particularmente en redes sociales, apuntaban a familiares de la alcaldesa como potenciales testigos que habrían acompañado a Maldonado Dávila al momento de los hechos. Sin embargo, la ejecutiva municipal rechazó la información.

“Es totalmente falso, mi hija no estaba con él (Maldonado Dávila) en el accidente. Nosotros no tenemos detalles de lo que sucedió en el accidente, porque ninguna de mis dos hijas estaban con él. Ambas tenían turnos de trabajo ese día y aunque fue un poco más tarde de lo que ellas salieron del trabajo, gracias a Dios ese día no coincidieron”, aseguró Soler Rosario tras ser abordada por este medio.

“Si una de ellas (sus hijas) hubiese estado (durante el accidente) el resultado (de la investigación) fuese otro, porque yo misma lo hubiese impulsado a detenerse, si es que finalmente es él (Maldonado Dávila). Supongo que la investigación de la Policía va a dilucidar esa información y con quién estaba acompañado. Lo que sí quiero aclarar es que mi hija no estaba en el accidente”, añadió.

Aunque la alcaldesa asegura que no estaban con él en ese momento, la asesora de comunicaciones del municipio confirmó que las hijas de la funcionaria tienen una estrecha amistad con Maldonado Dávila. De hecho, el hombre, según Soler, ocupa el puesto de director de la Oficina de Turismo de Barceloneta desde hace seis años.

“Sí, hace como unos seis años, tal vez, está como director de la Oficina de Turismo, porque cuando yo comencé él todavía estaba estudiando. Cuando él completó el bachillerato o la primera maestría ahí fue que entonces asumió total responsabilidad”, explicó.

Este medio supo que, previo al puesto que ocupa ahora, Maldonado Dávila estuvo vinculado al área de comunicaciones en dicho municipio.

Soler Rosario, entretanto, también negó tener relación familiar alguna con el sospechoso, en relación a cometarios en las redes sociales que apuntan a que era tía de Maldonado Dávila. “No, yo solamente tengo un sobrino y él (Maldonado Dávila) no es mi sobrino”, sostuvo.

Maldonado Dávila se encuentra, actualmente, suspendido de sus funciones hasta que el próximo lunes la División Legal del Municipio de Barceloneta determine cuál será el próximo paso.

“Quiero recalcar que lamento profundamente las circunstancias que están pasando ambas familias. Hay una familia que no conozco, que está viviendo la pérdida de un ser amado y eso lo hace aún más difícil. Es muy triste”, puntualizó Soler Rosario.

Este medio intentó obtener información actualizada de la investigación que dirige la Policía, pero al momento de la publicación de esta nota, los intentos con múltiples oficiales resultaron infructuosos.

El Nuevo Día supo que la Policía ya diligenció varios subpoenas para tener acceso a evidencia que puede ayudar en la investigación y que la presunta guagua involucrada en el accidente ya se encuentra en el Instituto de Ciencias Forenses.