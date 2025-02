La pista de atletismo rompe el promedio de la escala a la que hace referencia Rendón Melendro. La pista es útil para un field-day , no para una competencia de profesionales.

“Hay que hacerla nueva”, sostuvo. “Esos daños que tiene no son de hace cuatro años. Son muchos años de deterioro, no necesariamente por mala administración, sino porque no se asignó fondos de mantenimiento”.