El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, favorece la inversión de empresarios de la Ley 60 (antes Ley 22) en las ligas deportivas profesionales de la isla, en especial el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Dos equipos de los 12 participantes en el torneo son administrados por estadounidenses beneficiarios de la ley, que otorga una exención contributiva total por las ganancias de capital a las personas que trasladen su residencia de cualquier país a Puerto Rico.

En 2020, los abogados Marc Grossman y Mark Linder entraron a la liga para resucitar la plaza de los Mets de Guaynabo. Recientemente, otro estadounidense, Dion New, adquirió a los Piratas de Quebradillas por un total de $950,000.

En el béisbol invernal, el norteamericano Tom Axon es propietario de los Cangrejeros de Santurce aunque la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc) pidió su salida de la novena luego de sus críticas públicas en contra el municipio de San Juan y su alcalde Miguel Romero por las condiciones en que se encuentra el Estadio Hiram Bithorn.

“Yo veo positivo el deporte y siempre que tenemos mayores recursos para apoyar los equipos, sea el baloncesto y la pelota, lo tenemos que ver con buenos ojos, venga de donde venga el capital”, dijo Pierluisi a preguntas de El Nuevo Día durante una conferencia de prensa para anunciar a San Juan como sede del Mundial de Paddleboard.

Mark Linder, a la derecha, es apoderado de los Mets en el BSN. (Damian Charles -Mets Basketball)

“Lo importante es que tengamos los mejores jugadores, que estén bien pagos, que tengamos mejores instalaciones, que se hagan las inversiones necesarias…. El hecho que sean personas de afuera no necesariamente es negativo. Aquí hay otras cuestiones que más bien son de política fiscal. De que si es justo que algunos paguen menos que otros, ya eso es un asunto legislativo que se atenderá en la Legislatura. También, veo con buenos ojos que figuras de la música urbana están invirtiendo en estas cosas”, agregó.

En 2021, Jonathan Miranda y Noah Assad, de la disquera Rimas, junto a su cliente de fama mundial Bad Bunny, fueron aprobados como apoderados de los Cangrejeros de Santurce en el BSN. El trapero Anuel AA, junto a su manejador Frabián Eli, corren a los Capitanes de Arecibo, vigentes campeones.

En Bayamón, el receptor de las Grandes Ligas, Yadier Molina, adquirió a los Vaqueros de Bayamón; y el empresario de raíces cubanas trajo de vuelta a los Grises de Humacao, Ernie Cambó, como franquicia de expansión. No fue posible confirmar si Cambó también es beneficiario de la Ley 60.

Las inyección económica de las nuevas caras en la junta de directores, en especial las celebridades, ha provocado un resurgimiento en el interés por el BSN, especialmente de parte de la juventud.

En la actividad también se encontraba el secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Ray Quiñones, quien tomó el micrófono para secundar las palabras del primer mandatario.

“Como bien menciona el gobernador, estamos sumando al deporte. Todo el que quiera invertir en el deporte, bienvenido. Vamos a sumar, no a restar. Si no los incluimos, se pueden perder esos equipos”, agregó Quiñones.

Sobre la controversia de Axon y los Cangrejeros de la pelota invernal, Pierluisi evitó opinar sobre el tema.

“Vi una controversia recientemente en los medios en cuanto a los Cangrejeros. No tengo los detalles de esa controversia, así que no voy a opinar. Todas las controversias son desafortunadas. No queremos eso. Esperemos que se resuelva”, indicó el gobernador.