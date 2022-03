El ‘Puerto Rico 10K Run’, que se correrá este domingo en la mañana, tendrá tres áreas de estacionamientos para los participantes del evento, informaron hoy, miércoles, los organizadores de la carrera en conferencia de prensa.

La carrera, que arrancará a las 6:00 a.m. y que contará con más de 5,000 participantes, provocará además el cierre de varias carreteras y vías cercanas al epicentro de la prueba, que será el Puente Teodoro Moscoso y el Expreso Jesús T. Piñero. Los cierres de las distintas vías comenzarán a las 12:00 a.m. del domingo, informaron las autoridades de carreteras del país.

“Hay 800 personas ayudando en la logística de las carreteras y los estacionamientos. Tenemos muchos corredores, más los acompañantes. Espero un domingo, 3 de abril, con un ambiente deportivo desde temprano en la mañana. Invito a los participantes a que entren a nuestra página (www.pr10krun.com) y nos visiten en Facebook porque ahí estamos publicando también todo lo que informamos hoy sobre los estacionamientos y las vías”, dijo Pedro Zorrilla, directivo de Puerto Rico Events y principal oficial ejecutivo de GFR Media.

En la conferencia de prensa ofrecida por Puerto Rico Events, Metropistas y la Autoridad de Carreteras informaron en conjunto que los accesos al puente Teodoro Moscoso cerrarán a partir de las 12:00 a.m. del domingo. Las rutas de acceso al puente -que pasa por arriba de la Laguna de San José- reabrirán el tránsito pasado el mediodía del domingo.

Esto significa que los corredores o caminantes inscritos para la prueba tendrán una ventana de tres horas para completar la ruta de 10 kilómetros.

“A todos los conductores, habrá vías que conectan con el puente que estarán cerradas desde las 4:15 de la madrugada”, avisó la subdirectora ejecutiva de la Autoridad de Carreteras, la ingeniero Ana Torres.

Específicamente, Torres detalló que las vías que conectan con el Teodoro Moscoso que cerrarán desde las 4:15 a.m. del domingo son: la PR-8 Ramal Este; la PR-181 (Expreso Trujillo Alto y Calle Andino); la PR-17 (Expreso Jesús T. Piñeiro, Calle Dr. Rafael López Sicardó y la Calle Riaz; la PR-17 (47 Avenida José de Diego con la PR-27, la Avenida Dr. Barbosa).

El Puerto Rico 10K Run es un evento que en cierta manera busca revivir el éxito que tuvo durante casi 20 años la prueba antes conocida como el World’s Best 10 K sobre el Puente Teodoro Moscoso, el cual dejó de correrse en la ruta en el 2016. La empresa Puerto Rico Events es la nueva productora del evento que recibirá sobre 5,000 corredores o caminantes en su primera edición.

Buscando un control adecuado del manejo de esa matrícula, Puerto Rico Events preparó una logística con distintas agencias del gobierno, así como con los municipios de San Juan y Carolina.

Los participantes de la carrera tendrán tres estacionamientos cercanos al puente, cada uno con transportación al área de salida de la carrera, a un costo de $5, informó Gilberto Ramos, director de ventas y mercadeo de Puerto Rico Events.

Uno de los estacionamientos es el Mall de San Juan, que tendrá aproximadamente 4,000 espacios de estacionamiento. Para accesar los autos deben entrar al Mall antes de las 4:00 a.m.

Otro estacionamiento es el que ubica al lado del edificio del ROTC en la Universidad de Puerto Rico. Ese estacionamiento, con acceso vía la Avenida Barbosa, tendrá transportación para los participantes hacia el área de salida, y viceversa.

El tercer estacionamiento disponible será el del balneario de Carolina. Puerto Rico Events ofrecerá transportación desde allí hasta el área de la salida de la carrera, y viceversa.

El estacionamiento operará desde 3:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. previo a la carrera. Y el transporte de regreso al balneario comenzará desde las 7:30 a.m.