El proyecto que busca que el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) y sus federaciones afiliadas publiquen sus estados financieros auditados y planillas contributivas todos los años y que fue aprobado en la Cámara de Representantes se encuentra en la Comisión de Asuntos de la Juventud, Recreación y Deportes del Senado, que preside el legislador popular Albert Torres Berríos, en espera de ser analizado en la próxima sesión legislativa que comienza en agosto.

La proponente de la medida, la exfutbolista Karla Aponte, indicó que al momento no ha tenido comunicación con el legislador por el Distrito de Guayama. Sin embargo, no pierde la fe de que el Proyecto de la Cámara 1203 sea aprobado en el cuerpo hermano.

“Ahora mismo lo único que sé es que está en la Comisión de Juventud y Deportes del Senado, que está presidida por el senador Albert Torres”, expresó Aponte. “Lleva ahí un mes. Desconozco su estatus”, añadió.

El Nuevo Día dejó un mensaje en la oficina en el Capitolio del senador Torres Berríos, pero al momento de publicar esta historia, no había sido contestado.

La exintegrante de la Selección Nacional de fútbol femenino sostuvo que se comunicó con la oficina del senador, pero no ha tenido respuesta. Asimismo, entiende que la discusión de la medida va a tomar un tiempo.

“Creo que es normal que se esté tardando. Es algo que todo el mundo tiene que considerar cómo afectaría el deporte, el Departamento de Recreación y Deportes. Lo que no me preocupa es que parece ser que no va a haber un conflicto entre los partidos (políticos) porque la votación en la Cámara fue unánime. Eso me da un poquito de tranquilidad”, declaró.

“Creo que todavía hay que enfatizar un poquito más la importancia de este proyecto y lo que significaría en el deporte”, abundó.

El trámite legislativo dispone que, si una medida no es aprobada en una sesión legislativa, se queda para la próxima a menos que el gobernador convoque una extraordinaria para atender medidas que el Ejecutivo entienda apremiantes. La sesión legislativa terminó el sábado y al momento no se vislumbra que el gobernador Pedro Pierluisi vaya a hacer esa convocatoria.

Ante este escenario, el PC 1203 debería verse en la sesión que comienza en agosto.

La pieza legislativa fue presentada por el representante popular por el Distrito 16 (Isabela, San Sebastián y Las Marías), Eladio Cardona Quiles, y enmendaría la Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo del Deporte Puertorriqueño (Ley 5-2022) y la ley orgánica del Departamento de Recreación y Deportes (DRD).

De ser convertida en ley, le requeriría al Copur, sus federaciones afiliadas y las organizaciones bajo su jurisdicción la publicación de sus estados financieros auditados y planillas contributivas anualmente.

Fue aprobada de forma unánime en la Cámara el 10 de mayo y fue referida a la comisión senatorial el 16 de mayo.

La presidenta del Copur, Sara Rosario, y líderes federativos han dicho que no se oponen a que se les pida transparencia en la gestión administrativa, pero se mostraron preocupados de lo que esta exigencia pueda provocar en federaciones con un presupuesto modesto.

Por su parte, Aponte, como proponente de la medida, ha dicho que lo que busca es que los deportistas y el país conozcan cómo se utiliza el dinero que reciben estos organismos, de manera que se aseguren que los deportistas reciban la ayuda económica necesaria para sus competencias.