Motivada por la experiencia personal de las carencias que vivió en la práctica del deporte, junto a los testimonios que recogió de colegas de su disciplina y de otros deportes, la exfutbolista Karla Aponte está a la espera de que la Cámara de Representantes apruebe un proyecto de ley que, en teoría, exigirá que las federaciones nacionales rindan cuentas de cómo manejan los fondos que reciben.

La intención detrás del proyecto es que los atletas reciban los recursos necesarios cuando sea preciso, en lugar de que se continúen repitiendo las consabidas historias de padres, familiares y los mismos deportistas trabajando extra para recaudar dinero para poder cumplir con la compra de equipo y costear viajes a competencias dentro y fuera del país.

Esa es la realidad cultural del país en el ámbito deportivo. Pero, una y otra vez, Aponte se cuestiona si las federaciones nacionales están manejando correctamente los fondos públicos e incluso el dinero de la empresa privada que reciben. O, por otro lado, ¿es que en realidad no están recibiendo los recursos suficientes?

“Todo esto empezó porque soy exjugadora de la Selección Nacional de fútbol. Fui de la Selección desde los 13 y 14 años. Estando allí, tuve que pagar para mis uniformes. Nada más había un entrenador para todas las categorías y siempre luchábamos para conseguir canchas. Nosotras, con 14 años, no podíamos guiar para ir a las prácticas que teníamos que eran dos veces al día, e incluso durante el verano. Y nadie se aseguraba de que tuviéramos algún tipo de transporte”, relató la estudiante de Derecho sobre las experiencias que poco a poco la llevaron a indagar sobre la manera en que se administra el deporte en Puerto Rico.

“Habían dos prácticas al día y no nos daban ni almuerzo. Toda la responsabilidad caía en los padres. Entonces las niñas que tenían padres que podían apoyarlas económicamente se quedaban en la Selección, y las que no, tenían que salirse. Yo sabía que eso no estaba bien. Averigüé con otras selecciones de otros deportes y la historia es igual o peor”.

Su indignación aumentó cuando, luego de completar su bachillerato en Finanzas, tomó un internado con la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). Era el tiempo en que la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) estuvo presidida por Eric Labrador.

Aponte supo por la Concacaf que todas las federaciones nacionales de fútbol reciben anualmente millones en fondos provenientes de la FIFA. Y su indignación, naturalmente, aumentó porque se preguntaba cómo era posible que manejando un presupuesto millonario, contrario a federaciones de deportes más pequeños, las selecciones nacionales no pudieran contar con los recursos necesarios tan siquiera para sus prácticas y uniformes.

De hecho, varias veces jugadoras nacionales como Karina Socarrás y otras importantes han levantado su voz sobre este tema, exigiendo mayor continuidad para las selecciones nacionales.

Fue entonces que se dio a la tarea de investigar para un artículo como parte de sus estudios en Derecho, y comenzó a indagar sobre leyes en otras jurisdicciones como Estados Unidos.

De ahí, surgió entonces la idea de redactar un proyecto que entonces compartió con el representante Eladio Cardona, quien preside la Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara. Dicho proyecto, endosado por el legislador, se supone que hubiera ido a votación la pasada semana pero no se presentó y de momento la Secretaría de la Comisión no confirmó una fecha para cuándo quedará calendarizado.

Se trata del Proyecto de la Cámara 1203, que busca enmendar el Artículo 14 de la Ley 5 de 2022, conocida como “Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo del Deporte Puertorriqueño”, así como el Artículo 10 de la Ley 8 de 2004, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes”.

Según lee el proyecto, si se aprueban las enmiendas a la ley, el objetivo es “garantizar la transparencia y velar por el uso correcto de los fondos públicos dirigidos al deporte puertorriqueño, requerirle al Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), a sus federaciones afiliadas y a las organizaciones bajo su jurisdicción, la publicación de sus estados financieros auditados y planillas contributivas anualmente; y para otros fines relacionados”.

El proyecto ya pasó por el proceso de vistas públicas en las que comparecieron tanto Aponte, como la presidenta del Copur, Sara Rosario, así como un representante de la división legal del DRD. Solo está pendiente la votación.

“En Estados Unidos se hacen auditorías aunque no sean fondos públicos. Y allá las federaciones son corporaciones ‘charter’, que significa que reportan al Congreso. Y encontraron la necesidad de hacer esto a pesar de que no reciben fondos públicos las federaciones, porque le deben transparencia al público y a los atletas, y porque le sirven a un deber patriótico y ministerial”, señaló Aponte, la gestora del proyecto.

Según Aponte, el Copur se ha demostrado contrariado a la medida porque cree que atenta contra la autonomía deportiva que deben tener las federaciones del gobierno.

“De los atletas nadie me ha expresado esa preocupación por la autonomía deportiva; al contrario. Yo no creo que eso (el proyecto) abra una puerta a que se rompa esa autonomía deportiva”, dijo Aponte. “Nadie te está diciendo cómo usar el dinero. Es simplemente que me digas cómo lo estás utilizando. Se supone que al Copur le interese en qué están usando el dinero (las federaciones). Pero me dijo el secretario de la Cámara que hay mucho cabildeo en contra del proyecto”.