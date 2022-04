La imposición por parte del gobierno de una directriz para que las federaciones deportivas y el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) tengan que someter estados financieros auditados anualmente podría convertirse en una carga que limite todavía más la asistencia que se le brinda a los atletas, según aseguraron algunos líderes deportivos entrevistados por El Nuevo Día.

La Cámara de Representantes tiene ante su consideración para votación el proyecto 1203 para enmendar dos leyes mediante las cuales el deporte en Puerto Rico recibe fondos del estado. Y por iniciativa de una estudiante de Derecho, Karla Aponte, quien a su vez fue jugadora de la Selección Nacional de fútbol, el proyecto se sometió y fue endosado por el presidente de la Comisión de Recreación y Deportes, Eladio Cardona.

En términos generales ni la presidenta del Copur, Sara Rosario, ni un par de líderes federativos entrevistados se oponen a que exista dicha transparencia en torno la manejo de fondos públicos, pero sí existe el temor de lo que esta exigencia pueda provocar sobre todo para federaciones con un presupuesto modesto.

PUBLICIDAD

“Nuestra ponencia (en las vistas públicas) fue sencilla y siempre vamos a estar buscando administrar mejor nuestros fondos y la transparencia es también algo que queremos implementar, y que poco a poco hemos ido implementando en el Copur. Si la gente quiere ver un estado financiero, que nunca ha estado oculto, siempre se hace. Nosotros lo hacemos y lo entregamos y se discuten en el pleno del Copur y van auditores y les explican a nuestros delegados nuestros estados financieros”, dijo Sara Rosario a El Nuevo Día.

“Como Comité Olímpico vamos a cumplir. Pero de ahí a que pase a las federaciones (la misma exigencia)... no hay ninguna obligación de una entidad que no maneje más de $3 millones, o $1 millón en algunos casos, de rendir estados financieros auditados”, agregó Rosario, quien indicó que dicho requerimiento de que los estados financieros de las federaciones sean auditados, no solo sería un trato desigual cuando se compara con los requerimientos que hace el estado a otras organizaciones sin fines de lucro, sino que además limitaría más las ayudas que se pueden brindar a los atletas.

En entrevista por separado opinó igual el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR), licenciado Yum Ramos.

“No tengo problemas con eso (el proyecto). Soy un libro abierto en la federación. Los estados financieros de la federación están ahí. Obviamente hacerlos auditados tienen un costo adicional. Tenemos que ver si las federaciones les toca… porque los estados auditados son para las corporaciones que tengan ingresos, ganancias de más de un millón de dólares. No creo que muchas federaciones generan más de un millón”, aseguró Ramos.

PUBLICIDAD

“Es un poco oneroso para las federaciones hacer estados financieros auditados. Sin son auditados, son 10, 15 o 20 mil dólares adicionales que tenemos que gastar”.

Yum Ramos, presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico.

De su parte el presidente de la Federación de Boxeo, José “Chicky” Laureano, dijo también que no tendría problemas en acoger la enmienda a la ley con este proyecto, pero de igual manera exige que el gobierno sea también transparente, así como exigiría transparencia al movimiento deportivo.

“Modificaría el proyecto para que el dinero se lo dieran directamente a las federaciones nacionales. Que a cada federación se le otorgaran unos criterios, unas medidas por el estado, a su vez con el aval del Copur, pero que se le otorgaran a las federaciones nacionales (los fondos). Entiendo que tenemos la capacidad administrativa, hablo por mi federación, de hacer los informes, y que venga alguien del estado. Estoy de acuerdo en hacerlo por transparencia. Pero que de igual manera el estado sea transparente. No que diga, ‘te doy $3 millones, pero los $3 millones todavía están en Hacienda”.

No obstante, por el hecho de que las corporaciones sin fines de lucro en Puerto Rico no están obligadas a someter estados auditados, Rosario insiste que sería injusto exigirle esto a federaciones deportivas, sobre a todo aquellas que ni siquiera tienen personal administrativo y que en algunos casos, según dijo, operan con presupuestos ajustados de unos $30,000 al año.

“¿A qué nos vamos a comparar? ¿Con las federaciones de Estados Unidos? Oye, tienen un poder económico y todos los auspiciadores del mundo. Y el personal cobra por sus servicios. Las nuestras hacen un servicio gratuito. Y cobran una cuota de inscripción de 5, 10 o 20 pesos. ¿Y por eso los vamos a auditar?”, cuestionó la líder del Copur.

PUBLICIDAD

Rosario recalcó que no está opuesta al proyecto ni a la transparencia en la administración deportiva. Su queja es que no se está reconociendo la realidad del deporte en Puerto Rico, que opera con pocos recursos, según señaló, al tiempo que advirtió que de su parte siempre insistirá que sus federaciones sigan trabajando por mejorar su gobernanza.

“Estamos pidiendo unas exigencias para lo cual el deporte todavía no está preparado. Esa es la realidad del deporte en el país. Pero no, queremos seguir exigiendo profesionalismo en el deporte, cuando no lo tenemos en el país. Y no solo en el deporte, sino en muchas otras áreas. Eso cuesta dinero”, dijo sobre las auditorías.

“Todos quieren que lo que llegue (en fondos al deporte), llegue a los atletas. Pero no, me están poniendo más exigencias en términos administrativos, pero mis gastos administrativos también me los quieres limitar. Pues de verdad no entiendo”, concluyó Rosario.

En esta historia colaboró Sara Del Valle Hernández.