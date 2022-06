Una joven delegación, encabezada por un puñado de prospectos de nivel internacional, representará a Puerto Rico en la primera edición de los Juegos Caribeños, informó hoy, martes, el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur).

Los Juegos inician el 29 de junio en Guadalupe. El Copur aún no ha completado la inscripción de atletas.

Puerto Rico participará en cinco de los siete deportes programados por los organizadores de los Juegos, integrados por los comités olímpicos caribeños entre los que figura el Copur, a quien le interesaría ser sede del evento en el futuro.

“Claro que sí”, respondió la presidenta del Copur, Sara Rosario en una conferencia de prensa a la pregunta si Puerto Rico aspirará algún día a montar la justa. “Son unos Juegos que no son costosos y tenemos la estructura”.

La segunda edición de esta justa se celebrarán en el 2025.

Los deportes en los que Puerto Rico verá acción son atletismo, ciclismo de ruta, judo, natación y baloncesto 3x3, detalló el Copur.

“Hay dos deportes en los que no participaremos. Estos son Netball (una variación de baloncesto), que no se practica en Puerto Rico, y en fútbol sala, porque los equipos de Puerto Rico no clasificaron”, agregó Rosario.

El fondista barranquiteño Héctor Pagán es uno de los atletas participantes de más experiencia internacional en la delegación. Pagán es el fondista que ganó los 10,000 de los I Juegos Panamericanos Juveniles Cali 2021. El también campeón en las pasadas Justas de Atletismo de la Liga Atlética Interuniversitaria correrá este fin de semana en Oregon, Estados Unidos.

Otras atletas con perfil internacional son la vallista Shaneylix Dávila y la saltadora Paola Fernández Solá, quienes este fin de semana verán acción en el campeonato universitario NCAA en Eugene, Oregón, con sus respectivas instituciones colegiales.

La baloncelista India Pagán es otra de la atletas que participará en el evento. Es integrante de la selección adulta.

También acudirá el ciclista caborrojeño y producto del Albergue Olímpico, Derex Yandel Segarra, quien ha participado a nivel de clubes en España y ha sido parte de la Selección Nacional juvenil que ha viajado a eventos internacionales.

El Copur no hizo proyecciones de medallas. El director del Departamento de Alto Rendimiento, Fernando Olivero, explicó que no sería responsable hacer una proyección sin tener la plantilla de participantes de los otros países. Dijo que la delegación tiene atletas con potencial de medallas, pero agregó que debe ser juicioso porque en la región también hay atletas de nivel internacional, sobre todo, en el atletismo.

El Copur sí dijo que estos Juegos serán útiles para que los atletas, que son menores de 23 años, tengan un escenario pequeño y por tanto amistoso para debutar como parte de una delegación de Puerto Rico.

El Copur calculó que el 68 por ciento de los atletas no ha sido parte de una delegación de Puerto Rico, aunque muchos de ellos sí han salido del país a competir en viajes de sus federaciones nacionales.

“La razón de los I juegos Caribeños es para cubrir el año muerto del ciclo olímpico, pero es un evento en que los atletas pueden botar el frío olímpico, en vez de hacerlo en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, que son más grande y de más nivel”, dijo Rosario.

En Guadalupe 2022 participarán 30 países y 800 atletas.