El entrenador nacional de tenis de mesa, Bladimir Díaz, evalúa la opción de que su hija Adriana Díaz participe en una liga profesional de Japón o que, por el contrario, vuelva a entrenar con la máxima potencia del mundo en este deporte, China.

La información la ofreció a El Nuevo Día el presidente de la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa, Iván Santos, quien indicó que aunque existe la oferta de Japón, es necesario evaluar si es lo más conveniente para la número 18 del escalafón mundial de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF, por sus siglas en inglés).

A pesar de que puede lucir atractiva la alternativa de jugar de nuevo en una liga profesional, el equipo de trabajo de la boricua desea estar seguro de los pasos que da respecto a sus planes inmediatos, pues teme que si se comprometen con otra plaza, surja eventualmente una oportunidad para ir a China y tengan que obviarla.

“Lo que pasa es que la ITTF no ha bajado con el calendario (de competencias), pero ya (Adriana Díaz y su equipo de trabajo) están entrenando. Están esperando, porque (a Adriana) le hicieron el ofrecimiento de una liga para el año que viene en Japón. Él (Bladimir) lo va a analizar para ver si es conveniente. No es lo mismo cuando no eres tan bueno, como cuando lo eres, pues entonces se pueden pedir condiciones”, dijo Santos, refiriéndose a que Adriana, por su alta clasificación, puede solicitar ciertas garantías cuando ocurren estas invitaciones.

Adriana debutó en la liga profesional Ultimate Table Tennis de India en 2018 y causó tan buena impresión que fue invitada para el siguiente año, pero su equipo de trabajo declinó regresar pues la fecha confligía con los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde la boricua eventualmente se alzó con la presea de oro en sencillos y aseguró su boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Se piden condiciones. Por ejemplo, que además de jugar en la liga, le garanticen que pueda entrenar a un alto nivel, además de paga, comida y alojamiento”, dijo como ejemplo Santos.

“Bladimir estaba esperando decidir dónde será el sitio más conveniente donde Adriana pueda entrenar, y que sean sus cuarteles generales, porque para poder seguir escalando, ella tiene que buscar un sitio que haya un buen nivel de entrenamiento, y que pueda ir a las competencias”, explicó el líder federativo.

Adriana se quedó por debajo de las expectativas de la delegación de Puerto Rico cuando fue eliminada en su primer partido de los Juegos Olímpicos. Igual ocurrió con su hermana Melanie y con el primo de ambas, Brian Afanador. Adriana y Brian fueron los abanderados de la delegación.

Y desde el momento en que se eliminaron en sus respectivos partidos en Tokio, Bladimir dijo que la encomienda era regresar de inmediato a la acción, pues reconoce que necesitan mantenerse jugando.

“Siempre hemos pensado en China, pero no es tan fácil con los chinos (entrar). Y además todavía está lo del COVID-19”, agregó Santos.

Buscan contactos en China

El líder federativo dijo que los asiáticos son muy celosos con entrenar con atletas de otros países. Recordó que cuando las hermanas Díaz entrenaron varios meses allá junto a la selección de China, desde octubre de 2020 como preámbulo a varios torneos corridos de la ITTF, lo hicieron con la ayuda de la misma federación internacional, que intervino para que el gigante asiático abriera sus puertas a las mejores raquetas de otros países.

Pero Santos desconoce si esto fue una situación única por la pandemia, o si por el contrario los chinos estarán receptivos a que continúen este tipo de relaciones.

“Se está visualizando y buscando contactos en China y Japón… en Asia es mejor. Lo mejor de que sea en Asia es el nivel de entrenamiento, la rigurosidad y la cantidad de jugadores que hay allá. Si van a China, allí tienen a 25 jugadoras del primer equipo (selección nacional) y 25 más en el segundo equipo. Y en cualquiera de los dos sería fantástico para Adriana. Lo difícil es que pueda estar ahí”.

Santos indicó que una buena oportunidad para establecer contacto de nuevo con los chinos será en noviembre cuando se efectuará por primera vez en América, específicamente en Houston, Texas, el Mundial de sencillos.

“Vamos otra vez a hacer el acercamiento. Vamos a tener la oportunidad de hacer los contactos otra vez con la gente de China y con el presidente de la Internacional, para ver de qué manera nos insertamos ahí. No queremos hacer un contrato en otro lugar y que se amarre, y luego no pueda ir a China si surgiera un ofrecimiento más adelante”.

Santos señaló que conversó tanto con Bladimir como con su contraparte del equipo nacional masculino, Eladio Afanador, para que vayan analizando el panorama y luego presentar una propuesta al Departamento de Alto Rendimiento (DAR) del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) para delinear lo que será el plan de entrenamiento del próximo ciclo olímpico.

“Mientras tanto, no se puede parar de entrenar”, culminó Santos.