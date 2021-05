La decisión de la Comisión de Nombramiento del Senado de derrotar la designación del exatleta olímpico Ray Quiñones como secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) ha sorprendido a varios líderes deportivos del país quienes urgieron a los legisladores a reconsiderar su posición por considerar que el designado funcionario ha realizado una buena labor en los pasados meses en medio de la pandemia del COVID-19.

El nombramiento de Quiñones y el de los titulares de Educación, Magaly Rivera Rivera; Familia, Carmen Ana González Magaz; y Bomberos, Javish Collazo, fueron rechazados ayer en la tarde. La única que consiguió un informe positivo fue Ana I. Escobar como secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

El informe del otrora saltador de longitud -al que El Nuevo Día tuvo acceso- concluye que el DRD ha fallado en sus servicios con niños y niñas con diversidad funcional y que no cuenta con un plan estratégico para atender a esta población.

También menciona la falta de comunicación con las organizaciones sin fines de lucro, la carencia de un un plan estratégico para atender a los municipios y las comunidades especiales en el sur, la falta de atención a áreas recreativas bajo su jurisdicción en muchos municipios, la ausencia de un plan de desarrollo deportivo en modalidad virtual y la falta de comunicación con directivos de recreación y deportes municipales.

Sobre este último particular, funcionarios de oficinas de recreación y deportes municipales -que hablaron con este medio a condición de no revelar sus nombres- reconocieron una falta de atención por parte de Quiñones para sus reclamos. Otras fuentes señalan problemas con nombramientos de directores regionales de Recreación y Deportes y que algunos senadores y alcaldes no se “sienten parte” de lo que el funcionario hace en el DRD.

Apoyo deportivo

Una de las personas que reconoció que esa decisión le tomó por sorpresa fue la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario.

“Es una decisión difícil de comprender. Uno no sabe los pormenores del informe de la Comisión, pero entiendo que Ray es uno de los candidatos con mejor currículo que ha pasado por el DRD en los últimos años”, resaltó Rosario al mencionar su trabajo como como atleta, entrenador y profesor universitario.

“Me gustaría realmente que lo evaluaran. Le solicito a la Comisión y al Senado que puedan reconsiderar esa determinación y ese informe para que le puedan dar paso a ese nombramiento”, declaró Rosario.

De hecho, Rosario estipuló que en el poco tiempo que lleva al frente del DRD “ha sido un gran aliado de muchas causas, no solo del Comité Olímpico y de las federaciones, sino de muchos otros entes del deporte que han visto su nombramiento como algo muy positivo” por parte del gobernador Pedro Pierluisi. Agregó que los miembros del comité ejecutivo del Copur -quienes se reunieron anoche- comparten su mismo asombro y su posición a favor del funcionario.

Sara Rosario (izquierda) favorece el nombramiento de Ray Quiñones (derecha). (Twitter/@prsecdeportes)

La líder del Copur, que se enteró del informe negativo ayer en la tarde cuando se encontraba en el Senado para el anuncio de un proyecto de ley que pretende fijar asignaciones del errario de manera permanente a una serie de entidades ligadas al desarrollo del deporte en Puerto Rico, apuntó que ha tenido la oportunidad de conversar con Quiñones, y que este le aceptó que no entendía porque su nombramiento había sido derrotado y que hacía gestiones para conseguir los votos a su favor en caso de que el nombramiento baje al hemiciclo del Senado por descargue.

Igualmente, el presidente de la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa (FPTM), Iván Santos, expuso que era “lamentable” lo que había pasado con el nombramiento de Quiñones.

“Nosotros teníamos temor de que fueran a poner una persona que conociera del deporte y fuera un nombramiento político. Que muchas veces no son las mejores decisiones”, dijo Santos, quien en un principio respaldó para ese puesto al director de deportes del municipio de Guaynabo, Gil Urbina.

“Es muy lamentable. Pero si la decisión es esa, por lo menos que oigan a los presidentes federativos, que llevamos el trabajo de base. Nosotros apoyamos ese nombramiento”, reiteró Santos.

En términos similares se expresó el comisionado de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), Jorge Sosa, quien dijo que “lo apoyé y lo apoyo hoy”.

“Yo desconozco las causas porque no le leído más allá de lo que ha salido publicado. Sin el beneficio de tener ese informe, que está en manos de la Comisión del Senado y en su momento se debatirá, mi opinión es que Ray le ha dado una mano al deporte dentro de las limitaciones que ha tenido con la pandemia (de coronavirus) y que ha sido un portavoz de que nos vayamos abriendo hacia la competencia deportiva”, manifestó Sosa, quien también destacó las habilidades de Quiñones como deportista y administrador.

“A mí me tomó por sorpresa, y creo que lo que ha hecho, lo ha hecho bien dentro de las limitaciones que tenemos”, recalcó Sosa.