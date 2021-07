Tokio. El velerista Quique Figueroa irá mañana, miércoles, a sus quintos Juegos Olímpicos y su tripulante a sus primeros.

El veterano velerista comienza en la madrugada del miércoles las regatas olímpicas que marcan su quinta participación olímpica, aunque ahora con un bote nuevo, el catamarán Nacra 17. Y estará acompañado por Gretchen Ortiz.

Con 57 años, Figueroa dijo que se sentirá -en su día histórico- como cuando tenía 24 años y vio en Seúl 1988 sus primeros Juegos.

“Voy igual de motivado que en los primeros”, dijo. “Ahora sé un poco más. En aquellos primeros no sabía qué estaba aconteciendo. Ahora sé en dónde estamos y estamos mejor preparados, definitivamente”, dijo.

Figueroa empatará con el legendario baloncelista Teo Cruz y con el tirador Ralph Rodríguez como los máximos participantes en Juegos dentro del olimpismo boricua.

Ortiz tiene experiencia en el deporte de velas, pero estará compitiendo en su primera justa olímpica.

La competencia inicia en la subsede de Enoshima. Figueroa y Ortiz han estado fogueando en esas aguas desde el 15 de julio. Dijo que los vientos han sido moderados, de 12 nudos aproximados.

Pero agregó que las condiciones cambiaron con la aparición del tifón que amenazó la costa de Tokio.

“Se esperan vientos de 20 nudos y olas por este sistema que está provocando un poco de caos en el viento. Todo lo que hemos entrenado, no se va por la borda, pero el panorama cambia por completo”, dijo Figueroa.

Figueroa agregó que estas condiciones se extenderán hasta el jueves solamente.

El bote Nacra 17 es una modalidad que tiene proyectado hacer 13 regatas que terminarán el 3 de agosto.

Un total de 20 botes irán por las medallas. Figueroa dijo que ha regateado con algunos botes y anticipó, en base a los fogueos, que la competencia será fuerte.

“La competencia está bien fuerte por todas partes. Todo el mundo está trabajando superfuerte, al igual que nosotros. Así que hasta el momento de la verdad no vamos a saber qué va a pasar. Pero ahí vamos. La competencia está dura y difícil, como es una olimpiada, como todos esperan”.

Los medallistas de los Juegos Río 2016 estarán presentes en Tokio 2020, incluyendo al bote argentino que capitanea Santiago Lange con Cecilia Carranza.

Por su parte, Ortiz dijo que está enfocada en su labor como tripulante para no pensar en los nervios.

“Trato de enfocarme y hacer lo mejor que pueda. Trato de no pensar en el más allá hasta que no pase. Esa presión extra uno no la quiere mientras estás compitiendo”, dijo Ortiz.