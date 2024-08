Rachelle de Orbeta no consigue mejorar la marca nacional en la prueba de los 20 kilómetros marcha en las Olimpiadas de París

Orgullosa de estar en sus primeros Juegos Olímpicos

Luego de terminar la carrera y a la pregunta sobre su análisis de no haber cumplido su meta, De Orbeta dijo que al menos le satisface a haber hecho su primera marcha olímpica en un lugar tan icónico.

“A la verdad que no estuve tan lejos de mi mejor marca. Pero la verdad que me siento orgullosa porque es la primera vez que compito en un escenario como éste. Es muy distinto a las competencias a las que estoy acostumbrada a ir. Hubo mucho bullicio, mucha gritería de la gente apoyando a sus atletas. Se me erizaba la piel. Estuve siempre motivada en la ruta. Es un escenario único, frente a la Torre Eiffel, y la verdad es que esto siempre lo voy a llevar en mi corazón”, contestó.